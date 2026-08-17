¿Faltará la leche PANI? Salud responde a proveedores por millonaria deuda

El Programa Alimentario Nutricional Integral (PANI) viene teniendo riesgo su sostenibilidad financiera, según las denuncias. Mientras miles de niños y embarazadas en situación de vulnerabilidad dependen de este suministro, un grupo de empresas proveedoras ha formalizado ante el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un reclamo por una deuda acumulada que alcanza los G. 205.711.639.124.

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El pasado 5 de agosto, las firmas presentaron un desglose detallado que expone retrasos superiores importantes. Según el documento, la deuda se estructura en tres bloques principales: Gs. 53.987 millones correspondientes a la Licitación ID 430.066 del ejercicio 2023; Gs. 122.726 millones de la ID 457.199 del 2025, y una ejecución pendiente de Gs. 28.997 millones para el presente periodo 2026.

La postura del Ministerio de Salud

Ante la presión de los proveedores y el temor de la ciudadanía de un posible corte en la provisión de leche fortificada, que actualmente registra 126.000 beneficiarios, el viceministro de Salud, Saúl Recalde, ofreció a ABC Color una postura institucional para transmitir tranquilidad.

Si bien reconoció los montos reclamados, descartó que la cartera sanitaria esté omitiendo pagos. Atribuyó el conflicto a una divergencia entre el flujo de caja disponible y las expectativas de cobro inmediato de las proveedoras.

Sobre las medidas de fuerza anunciadas por el sector empresarial, el viceministro fue categórico al señalar que las entregas no pueden interrumpirse bajo contrato: “Mientras se tenga un contrato y se están asignando los pagos, no pueden realizar el corte o el cese. Esa es la realidad”.

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Pagos por leche PANI se realizan con normalidad, dice Salud Pública

Asimismo, Recalde detalló que los desembolsos se realizan mes a mes a las seis empresas adjudicadas en el país, aclarando que el inconveniente radica en las pretensiones económicas de los proveedores.

“Se está pagando entre G. 10.000 millones a G. 11.000 millones por mes, distribuidos en seis empresas. Solamente que hay gente que quiere más; otros quieren mucho más, quieren el doble”, afirmó Recalde.

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El viceministro resaltó que el programa PANI —que depende del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN)— posee un alcance fundamental para la salud pública paraguaya, abarcando a unos 126.000 beneficiarios entre niños menores de 5 años en riesgo de desnutrición y embarazadas en la misma situación. Para mantener la entrega de 2 kilos de leche fortificada por mes a cada integrante, el proyecto demanda un costo anual aproximado de G. 136.000 millones.

Desglose de deuda por leche PANI por licitaciones y empresas

El documento de reclamo presentado por el bloque empresarial detalla de manera específica cómo se distribuyen los saldos pendientes en cada licitación:

I. La Licitación ID Nº 430.066 (LPN Nº 56/2023): Pese a que las empresas ejecutaron el 100% de las obligaciones y entregaron la totalidad de los productos, el Estado adeuda en concepto de capital la suma de Gs. 53.987.641.104. El detalle por empresa es el siguiente:

Chacomer SAE: Gs. 2.990.489.184 pendientes.

Ladero Paraguayo S.A.: Gs. 5.492.578.200 pendientes.

Nilcos S.R.L.: Gs. 7.529.597.348 pendientes.

Trovato C.I.S.A.: Gs. 17.398.514.029 pendientes.

Unpar S.A.: Gs. 20.576.462.343 pendientes.

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II. La Licitación ID Nº 457.199 (LPN Nº 03/2025): Esta licitación es quizás la más alarmante, pues su ejecución fue adelantada a pedido expreso del Ministerio de Salud. Según la nota de reclamo, con un avance del 83%, las empresas han cumplido, pero el pago brilla por su ausencia. El saldo pendiente asciende a Gs. 122.726.778.520, que por empresa se divide así:

Chacomer SAE: Gs. 18.511.652.900.

Consorcio Natavitan: Gs. 41.587.764.900.

Ladero Paraguayo S.A.: Gs. 11.205.339.840.

Nilcos S.R.L.: Gs. 12.089.441.580.

Trovato C.I.S.A.: Gs. 36.175.617.800.

Unpar S.A.: Gs. 3.156.961.500.

III. Ejecución Pendiente 2026: A esto se suma una ejecución estimada para el presente ejercicio fiscal de Gs. 28.997.219.500, totalizando un compromiso financiero del Estado de Gs. 205.711.639.124.

Según la web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) las empresas que proveen leche fortificada al Programa PANI son:

Chacomer SAE: Representado legalmente por Thomas Walde.

Consorcio Natavitan: Representado legalmente por Antolín Genez, Christian Harrison y Diego Sanabria, entre otros.

Ladero Paraguayo S.A.: Representado por Cándido Da Silva y Derlis Espínola, entre otros.

Nilcos S.R.L.: Representado por Jorge Eduardo Saavedra.

Trovato C.I.S.A.: Representado legalmente por Alberto Báez Rodríguez y Marcial Núñez.

Unpar S.A.: Representado por Esteban Pardo, Herenia Álvarez y Luis Fernando Pardo.

¿Cómo se define el pago a proveedores por la leche PANI?

Consultado sobre el funcionamiento de los pagos y el criterio que utiliza el Ministerio de Economía para la distribución de los fondos, el viceministro Recalde explicó que los desembolsos responden estrictamente a la magnitud de la deuda de cada proveedor según el plan de caja mensual. “A quien se le debe más se le paga más, y a quien se le debe menos se le paga menos”, afirmó.

Asimismo, el viceministro subrayó que la cartera sanitaria modificó su operativa interna para no seguir generando compromisos impagos, adaptando la emisión de órdenes de compra directamente al flujo real de recursos disponibles. Indicó que con esta hoja de ruta financiera y las proyecciones trazadas por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud estima alcanzar la cancelación total de los pasivos acumulados entre abril y mayo de 2027, garantizando mientras tanto la continuidad operativa del programa de asistencia nutricional.