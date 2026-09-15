Cordillera: tesoros sacros de Caraguatay recuperan “brillo y valor histórico”

Mediante la Unidad de Patrimonio Histórico del MOPC actualmente hay una restauración de retablos, imágenes y el púlpito de la Iglesia Virgen de las Mercedes, ubicada en la localidad de Caraguatay.

Según la institución, la intervención busca frenar el deterioro y preservar la autenticidad de este valioso conjunto histórico, protegiendo así “la memoria histórica de este templo” que es un legado del arte barroco guaraní.

Al respecto también detallan que el tratamiento de las estructuras de madera representa el principal desafío de la intervención, ya que ante los daños causados por el paso del tiempo, los restauradores aplican diagnósticos y tratamientos científicos para consolidar las partes afectadas.

“Estas acciones se realizan únicamente en la medida necesaria, respetando la autenticidad y garantizando la permanencia de cada pieza”, aseguran.

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Proceso de recuperación

Asimismo, el MOPC sostiene que restaurar estos bienes “implica un proceso científico, técnico y artesanal” que va más allá de una simple reparación física, ya que los especialistas analizan la historia y los materiales de cada elemento antes de actuar, evitando procedimientos irreversibles.

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Con este tipo de trabajo gradual se permite conservar la materia original y también resguardar la memoria histórica del país para las futuras generaciones, aseguran.

“Esta labor especializada exige gran precisión y sensibilidad por parte del equipo profesional. Los técnicos ejecutan tareas minuciosas que suelen ser invisibles para el público, como la identificación de patologías, la limpieza controlada y la consolidación de áreas debilitadas”, detallan.

Finalmente sostienen que la puesta en valor de las piezas “trasciende el aspecto material”, pues devuelve a la comunidad de Caraguatay un espacio fundamental de su identidad y tradición, ya que estos bienes muebles funcionan como testimonios de la historia social y religiosa local.

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La iglesia Virgen de Las Mercedes

Sobre la iglesia, el ministerio destaca que “es un emblema arquitectónico e histórico” del departamento de Cordillera. Su origen se remonta a una primera capilla construida en 1803, estableciéndose como parroquia hacia 1893.

Su interior alberga retablos de marcada influencia franciscana e imágenes sacras de gran valor artístico, consideradas como piezas fundamentales del arte barroco guaraní.

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