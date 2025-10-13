SIU evidencia rastros del aparente operativo para fuga de un “narco”

La Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos de la Policía Nacional (SIU) agregó en su informe de más de 330 páginas un exquisito análisis de conversaciones rescatadas del teléfono del fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes en torno a la fuga del presunto narcotraficante buscado por la Justicia del Brasil, Ronaldo Mendes Nunes. En el documento remitido a la Fiscalía se detallan mensajes y llamadas, además de otros rastros que confirmarían las altas sospechas de una presunta filtración de la operación denominada Sanctus.

Una de las conversaciones analizadas corresponde al difunto legislador colorado con su sobrina Lizany Solís Gomes, sindicada como una pieza principal para la infiltración y manipulación en el sistema de justicia paraguayo. Según el documento, Solís Gomes conversó con su tío el 9 de diciembre de 2023, un día después del infructuoso operativo que estuvo encabezado por el entonces fiscal de Pedro Juan Caballero, Celso Morales, y en el cual el objetivo era Mendes Nunes.

“Te voy a llamar un rato”, escribió Solís Gomes, quien es funcionaria de la Cámara de Diputados. Lalo, por su lado, le respondió luego de la llamada: “Ese debe ser onda, porque no hay nada, me dijo el fiscal. Si podes hablar con el mejor. Qué te parece?” (sic).

El informe señala que conforme al registro de llamadas del 8 y 9 de diciembre de 2023, Gomes habría sostenido varias conversaciones con el fiscal Morales, sin encontrarse rastros de otros agentes, por lo que “sería razonable presumir que la referencia al fiscal aludiría a Celso Morales”, señala.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El 10 de diciembre de 2023, Lalo le escribió a su sobrina Lizany para mencionarle el supuesto contacto con Aldo, presumiblemente haciendo referencia a Aldo Osmar Pintos, comandante de Fuerzas Especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). “Todo tranquilo” (sic), escribió Lalo a Lizany.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Solís Gomes, por su parte, respondió: “Ahh enserio? Si Administramos todo lo que pudimos con él y amarilla”, refiriéndose aparentemente a Aldo Pintos y Cristian Amarilla, director de Inteligencia de la Senad.

El hilo de intercambio de mensajes entre Lizany Solís Gomes y Lalo Gomes siguió con detalles del procedimiento del 8 de diciembre de 2023 y las explicaciones que se dieron a Alexandre Rodrigues Gomes. En su análisis, SIU dice que todo eso evidenciaría que Solís Gomes habría accedido a información confidencial, atendiendo que cita que el operativo estuvo a cargo de Policía Federal del Brasil.

Más sospechoso es que, de acuerdo al acta de procedimiento en la estancia Salto Diamante (propiedad de Lalo Gomes y donde supuestamente estaba escondido Mendes Nunes) ya se encontraban aguardando los abogados Justino Ramírez y Adrián Ramírez. En el registro de llamadas del fallecido legislador se tiene que el contacto con ambos comenzó alrededor de las 15:00 del 8 de diciembre de 2023. Esto indicaría que Eulalio Gomes habría enviado a los abogados para que estuvieran presentes y aguardaran a la comitiva fiscal-Senad, señala el informe.

Información anticipada

Para la SIU, todos estos antecedentes permiten presumir que tanto Lalo Gomes como su hijo Alexandre Rodrigues Gomes habrían accedido a información anticipada, lo que permitió a Ronaldo Mendes Nunes que dejara su vehículo en el inmueble de los Gomes mientras se daba a la fuga a bordo de otro vehículo aparentemente conducido por el mismo Eulalio Gomes. Se presume que el equipo encargado de las tareas de vigilancia se percató de esta situación. Sin embargo, al momento de interceptar el vehículo, habrían reconocido a quien iba al mando y optaron por dejarlos huir, dice el documento en manos de la Fiscalía.

El análisis igualmente hace hincapié a que luego del aviso se realizó el procedimiento a sabiendas de que el objetivo ya no estaba en el lugar, incluso el fiscal Celso Morales ya no ingresó en el inmueble, según consta en el acta, afirma.

El registro de llamadas de Lalo revela que el 8 de diciembre de 2023 tuvo comunicaciones en secuencia con Alexandre Rodrigues Gomes, Celso Morales (fiscal), Hugo Batista Báez (director general de la Senad), Justino Ramírez, Adrián Ramírez (abogados) y Lizany Solís Gómez. Esta última incluso se habría reunido con funcionarios de la Senad antes de la operación, agrega la documentación.

“Bórrale d (de) tu contacto”

El informe SIU evidencia más sobre cómo se habría frustrado la operación que estaba liderada por el Brasil. El 8 de diciembre de 2023, Alexandre Rodrigues Gomes escribió a su padre Lalo Gomes: “Hola. No le escriba más a barba en el wat. Bórrale d (de) tu contacto. Hendima con el” (sic). A lo que el legislador preguntó: “En BR?”

Alexandre Rodrigues le contestó: “Si”. Este intercambio de mensajes coincidentemente se produjo antes de la puesta en marcha de la operación Sanctus. La documentación también evidencia que al hacer referencia a “barba” en la conversación era Rolando Mendes Nunes; para ellos se hizo toda una verificación del historial de mensajes por parte de SIU.

Ya en horas de la noche Alexandre Rodrigues escribió de vuelta a Lalo Gomes: “Ahora hablé, van a hacer como si no pasa eso. La foto que sacó. Va a borrar todo” (sic).

A lo que el legislador preguntó: “De la camioneta?” (sic). Alexandre le contestó: “Está viendo como hace” (sic). El intercambio de mensajes en torno al caso de Rolando Mendes Nunes siguió en los siguientes días, según detalla el extenso informe de la SIU.