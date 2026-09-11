Transporte público: permisos temporales mientras se aguarda la reforma

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Transporte (VMT) otorgó permisos temporales a cinco empresas operadoras del transporte público de pasajeros para incorporar, ampliar o reforzar servicios en 10 comunidades del área metropolitana de Asunción, que vienen reclamando el acceso al servicio.

Las medidas fueron formalizadas mediante 10 resoluciones y estarán vigentes hasta la adjudicación de las Unidades Funcionales previstas en la reforma del transporte público.

Los cambios alcanzaron a zonas que no contaban con cobertura, como Virgen de Fátima, en Asunción, y Hugua Potĩ, Cañadita e Yvyraty, en Itauguá.

También se ampliaron servicios en Pa’i Ñu y San Carlos, de Ñemby, y Lérida, de San Lorenzo, mientras que en Thompson, Ypané, y Kennedy, de Capiatá, se reforzó la oferta. En Maka’i, Luque, se modificaron recorridos para mejorar las conexiones.

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Para medir el resultado de estas modificaciones, el VMT comparó las validaciones registradas en julio de 2026 con las correspondientes al periodo de referencia anterior a la implementación de los cambios.

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Aumento de validaciones

Uno de los mayores incrementos se registró en Thompson, Ypané, donde la línea 29, operada por Magno S.A., pasó de 34.700 a 74.354 validaciones.

En Pa’i Ñu, Ñemby, la línea 96, de Aldana S.A., pasó de 9.323 a 37.055 validaciones. En San Carlos, también en Ñemby, la integración de las líneas 45 y 56 de La Sanlorenzana S.A. llevó las validaciones de 354 a 7.230.

En Virgen de Fátima, Asunción, la línea 85 de San Isidro S.R.L. pasó de 296 a 2.381 validaciones, mientras que en Lérida, San Lorenzo, la línea 56-7 de La Sanlorenzana S.A. aumentó de 939 a 5.359.

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La línea 29 de Magno S.A., que presta servicio en Kennedy, Capiatá, registró igualmente un incremento, de 2.215 a 5.652 validaciones.

En Itauguá, la línea 165 de Ñandutí S.A. pasó de 3.068 a 8.472 validaciones en Cañadita; de 4.370 a 6.056 en Hugua Potĩ, y de 28.980 a 31.174 en Yvyraty.

En Maka’i, Luque, la línea 51 de San Isidro S.R.L. alcanzó 8.833 validaciones, frente a las 5.726 registradas anteriormente.

Los datos muestran un incremento en el uso de los servicios en las zonas donde se introdujeron las modificaciones. Sin embargo, las cifras corresponden a validaciones y no necesariamente a cantidad de pasajeros únicos, por lo que una misma persona puede generar varias validaciones.