Docentes realizan cierre intermitente de la Ruta PY02 para exigir aumento salarial

El bloqueo de la Ruta PY02 se está registrando en el km 127, zona conocida como Espinillo de esta ciudad. Por la mañana fue dos veces y está previsto dos veces por la tarde, y suele extenderse hasta 40 minutos.

Además de Coronel Oviedo, docentes de Caaguazú, Cecilio Báez, Carayaó y Simón Bolívar, entre otros distritos, participan de la jornada de movilización desde sus respectivas bases.

La profesora Aida Benítez, presidenta de la Base Comité Coronel Oviedo de la Unión Nacional de Educadores-Sindicato Nacional (UNE-SN), explicó que el principal reclamo del sector es una mayor inversión en la educación paraguaya, además del ajuste salarial que vienen exigiendo.

Los docentes habían planteado un aumento salarial del 8%, pero manifestaron su desacuerdo con el acuerdo alcanzado ayer entre un grupo de educadores y el Gobierno. Benítez sostuvo que existe desconfianza debido a que anteriormente se firmaron acuerdos que, según señaló, no fueron cumplidos.

La dirigente indicó que la movilización reúne a docentes de distintos distritos y zonas del departamento de Caaguazú, quienes se concentran en sus respectivas bases para debatir sobre la situación actual de la educación y las falencias que enfrenta el sector.

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En Coronel Oviedo, los manifestantes realizaron cierres de 10 minutos por la mañana, tras los cuales liberaron el tránsito. La misma medida será aplicada durante la tarde, con dos cierres por turno.

Benítez señaló que la movilización se desarrolla por el momento durante la jornada de este jueves y que posteriormente analizarán las decisiones adoptadas a nivel central para determinar si las protestas continuarán mañana.

La dirigente afirmó que los educadores buscan expresar su desacuerdo con el acuerdo firmado y reclamar mejores condiciones para el sistema educativo, bajo el argumento de que se necesita una mayor inversión para garantizar una educación de calidad.