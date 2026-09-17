OTEP-A rechaza el acuerdo entre el Gobierno y la FEP y trasladará sus reclamos al Congreso

Gabriel Espínola, secretario general de la OTEP-A (Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay-Auténtica), dejó clara la postura del gremio al rechazar el reciente acuerdo firmado entre el Gobierno y la FEP (Federación de Educadores del Paraguay). Para la organización, el documento pactado no responde a las verdaderas necesidades de las escuelas públicas y deja de lado reclamos presupuestarios clave. Ante esto, los docentes evalúan una pausa en las movilizaciones para luego trasladar sus reclamos al Congreso Nacional durante la discusión presupuestaria.

Lea más: Docentes disconformes con acuerdo de FEP marcharán hoy en Asunción

En otra línea precisó que la principal disconformidad radica en los severos recortes aplicados por el Ministerio de Economía al presupuesto educativo, en especial el crecimiento vegetativo. De los 75.000 millones de guaraníes previstos inicialmente para cubrir nuevas aulas y alumnos, las autoridades solo enviaron 19.000 millones.

“19.000 millones sirven para 20.000 horas cátedra, y se necesitan 181.533 horas cátedra para 968 secciones”, advirtió Espínola.

Desfinanciamiento de la gratuidad escolar, recaerá en las familias

Otro punto crítico denunciado por el dirigente es el desfinanciamiento de la gratuidad escolar, que presenta un faltante de 37.867 millones de guaraníes.

Ante la falta de recursos estatales para los gastos operativos de las instituciones, la carga económica terminará recayendo una vez más en las familias y en la comunidad educativa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Nos preocupa fundamentalmente ¿Quién va a cubrir la gratuidad que falta? ¡Y van a cubrir los padres!”, recriminó el referente sindical.

Directores pagan de su bolsillo por la falta de gestión en el MEC, señalan

Asimismo, denunció que la falta de gestión en el Ministerio de Educación impacta severamente en la labor diaria de los directores de escuelas.

El gremio reclamó la asignación de 2.227 rubros de gastos de representación para que los directivos no deban poner dinero de sus propios bolsillos al realizar gestiones institucionales. Para la OTEP, el propio ministro ignora la realidad que atraviesan los educadores en las zonas más vulnerables del país.

La falta de ejecución presupuestaria también castiga el área de salud mental y la educación inclusiva en las aulas.

Denuncian que fondos destinados a psicólogos siguen congelados por burocracia en los ministerios

A pesar de contar con 29.300 millones de guaraníes presupuestados para la contratación de 500 psicólogos, los Fondos no se ejecutan por trabas burocráticas entre Ministerios.

“El docente generalista tiene que salir a ver qué ocurre y deja 20, 28, 30 en el aula”, cuestionó Espínola, remarcando que hoy apenas existen 30 centros de apoyo inclusivo para los 273 municipios del Paraguay.

Lea más: UNE anuncia ruptura intersindical tras anuncio de acuerdo con el Gobierno

Ante esta situación, el gremio no descarta volver a las calles si los legisladores ignoran sus pedidos. Los docentes buscarán dialogar con los diputados departamentales antes del dictamen de la Comisión Bicameral el 31 de octubre.

“La recomendación que estamos dando es declarar un cuarto intermedio para que podamos articular acciones ante el Congreso Nacional”, concluyó el dirigente.