Trabajadores de Salud convocan a movilización por reajuste y carrera sanitaria

Un total de 16 sindicatos del sector público de salud -nucleados en la FNTS- marcharán hasta el Ministerio de Salud para solicitar audiencia con el nuevo ministro, Isaías Fretes, con el objetivo de tratar un reajuste salarial y también la implementación de la carrera sanitaria.

Al respecto, el doctor Gabriel Taddey, miembro de la federación, confirmó que la convocatoria para el martes 22 de septiembre es a nivel nacional, por lo que se espera que varios profesionales, entre ellos odontólogos, radiólogos, bioquímicos y más se sumen a la marcha convocada en la capital, Asunción.

Según el médico, los gremios buscan establecer una mesa de diálogo directo para abordar las demandas que afectan al equipo de salud en todo el territorio nacional.

También apuntó que si bien uno de los reclamos principales es en torno al reajuste salarial, aún no tienen números o porcentajes específicos, aunque podría ser similar a lo que había sido solicitado y conseguido por el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed). Tras una crisis desatada en el sector, el Gobierno ofreció un incremento salarial de G. 2 millones para todos los médicos -contratados y nombrados- de hospitales públicos.

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Los 16 sindicatos que formarán parte

Para la convocotaria del martes, se espera la participación de los integrantes de estos 16 sindicatos:

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Sindicato de Bioquímicos del Ministerio de Salud

Sindicato de Odontólogos del Ministerio de Salud

Asociación de Profesionales de Instrumentación Quirúrgica

Sindicato del Hospital General de Luque

Sindicato de Psicólogos Trabajadores de la Salud del Ministerio de Salud

Asociación Paraguaya de Instrumentadores Quirúrgicos

Sindicato Nacional de Laboratoristas MSP

Sindicato del Hospital General Materno Infantil San Pablo

Sindicato Nacional de Radiólogos del Paraguay

Sindicato Nacional de Kinesiólogos y Fisioterapeutas

Sindicato de Trabajadores del Centro Antirrábico Nacional

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud Alto Paraná

Colegio de Biólogos del Paraguay

Sindicato de Funcionarios del Hospital de Barrio Obrero

Sindicato de Profesionales de Servicio Social o Trabajo Social del Paraguay

Sindicato Nacional de Nutricionistas del Paraguay

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Kinesiólogos y fisioterapeutas se convocan

Por su parte, desde la Asociación de Kinesiólogos y Fisioterapeutas del Ministerio de Salud convocan para mañana una movilización frente al Ministerio de Salud con la participación de delegados de diversos centros.

Entre las medidas e intenciones, los profesionales exigirán la unificación e igualación de la carga horaria a un máximo de 20 horas semanales, un reajuste salarial tras años sin incrementos y el cumplimiento de su manual de funciones.

Asimismo, el sector se encuentra trabajando en el impulso de un proyecto de ley en el Congreso para respaldar legalmente la nivelación de sus haberes y condiciones laborales.

Según la licenciada Marité López, vocera del grupo, lamentó que las remuneraciones actuales bajas e inequitativas, señalando incluso que varios profesionales ni siquiera perciben G. 4.000.000.

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