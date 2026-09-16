Primera medida tras salida de Fretes del IPS: ordenan auditar el departamento de Transporte

A través de la Resolución N.° 545/2026, el Instituto de Previsión Social (IPS) dispuso la intervención administrativa del Departamento de Transporte, dependiente de la Dirección de Servicios Administrativos de la Gerencia de Abastecimiento y Logística.

La medida contempla la conformación de un equipo interventor integrado por Carlos Caballero Maidana, como interventor principal, y Miguel Ángel Llanos junto a Arminda Núñez, como interventores.

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El equipo tendrá a su cargo relevar la situación del departamento, verificar sus procesos y desarrollar las acciones correspondientes, contando además con la presencia de la Abg. Larissa Fleitas, de Auditoría Interna, quien elaboró el acta formal del inicio de actuaciones.

Primera medida tras la sorpresiva salida de Fretes

Esta nueva medida tiene lugar tras la sorpresiva designación del Dr. Derlis León como nuevo titular de la previsional, en medio de una sacudida histórica en el sector de la salud pública y fuertes cuestionamientos ciudadanos.

Este cambio se produjo luego de que el jefe de Estado aceptara la renuncia de la ministra María Teresa Barán y nombrara en su reemplazo al Dr. Isaías Fretes, quien fue sustituido en el IPS por León tras apenas cinco meses de gestión.

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La salida de Fretes llamó la atención debido a que se produjo mientras la institución ejecutaba auditorías internas y denunciaba presuntas irregularidades, lo que generó cuestionamientos en diversos sectores sobre los motivos de su traslado a solo cinco meses de asumir.

Inquietud por designación de Derlis León tras cuestionada trayectoria en el IPS

El nombramiento del Dr. Derlis León reabrió el debate sobre su trayectoria de 22 años en la previsional, periodo señalado por diversos cuestionamientos administrativos, a los que se suma su reciente relevo en el Ministerio de Salud tras el desmantelamiento de la terapia neonatal en Villarrica.

La nueva intervención buscaría revisar y fortalecer el funcionamiento del área para promover una gestión ordenada y transparente; sin embargo, se da en un momento sumamente crítico para la institución.