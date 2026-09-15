“Nuevo Chapulín Colorado”: diputado cuestiona a Fretes y dice que solo “pone la cara” por el Gobierno

“Vengo a hablarles del nuevo Chapulín Colorado de Mburuvichá Roga, el Dr. Isaías Fretes”, comenzó afirmando durante la etapa de oradores de la sesión ordinaria de la fecha. El diputado liberal Diosnel Aguilera se despachó contra el ministro de Salud, a quien acusa de solamente “poner la cara” cada vez que el gobierno de Santiago Peña pretende apagar algún incendio y enfriar las cosas, sin solucionar realmente nada o hasta “tapar negociados”.

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El mismo dijo que, a inicios de año, cuando el Instituto de Previsión Social (IPS) estaba -como ahora- en una crisis por falta de medicamentos, insumos y falta de infraestructura, sospechas de corrupción y críticas por un presunto negociado con fondos previsionales a favor de los exsocios comerciales de Peña en la gestión del ahora imputado Jorge Magno Brítez, Fretes asumió con más discursos que resultados.

“Se paró frente a las cámaras como si fuera el Chapulín Colorado que venía a salvar a la vecindad. Nos quiso hacer creer y la gente cansada de tanto escándalo, quiso creerlo. ¿Y saben qué pasó? Pasaron 4 o 5 meses, que fue todo el tiempo que duró en el cargo, se fue o se va exactamente como llegó. IPS sigue con el mismo problema sin resolver, un solo nudo estructural no pudo subsanar", criticó Aguilera.

En otro momento, lo comparó con un “gobierno” al que el presidente Peña usa a su antojo cuando tiene incendios que apagar, como en el caso reciente de la huelga de médicos, donde fue puesto en reemplazo de la cuestionada exministra María Teresa Barán.

“El patrimonio inmobiliario del IPS sigue siendo el mismo agujero negro de siempre. El contrato del Hotel Casino Acaray, que desde hace años huele mal, sigue oliendo mal, sigue ahí intacto como si Fretes nunca hubiera puesto un pie en la institución. Ni un sumario, ni un solo procesado. Las licitaciones siguen siendo de los mismos amigos de siempre, y ahora yo les pregunto, ¿alguien todavía tiene tiene dudas que Isaías Fretes para este gobierno no es un gestor, no es un técnico, es un bombero de utilería?“, cuestionó Aguilera.

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Enfatizó que Fretes no es ningún ingenuo y sabe perfectamente el rol que le da este gobierno y que él acepta por voluntad propia, es decir, no se trata de “ingenuidad, es complicidad”.

“Quiero ser directo y sin vueltas, esto no es solo culpa de Peña, esto también es culpa de Fretes, porque nadie lo obliga a prestarse. Un médico con título, con una trayectoria, decidió poner su cara, su credibilidad profesional al servicio de una maniobra política que no busca curar nada. Esto no es vocación de servicio, esto es ser un idiota útil de un gobierno que necesita una cara nueva, una cara barnizada cada vez que la situación se pone difícil”, dijo.

El mismo finalizó adelantando que Fretes tampoco será una solución para los problemas en el Ministerio de Salud, ya que la intención de este gobierno no es cambiar nada.

“Basta de personajes disfrazados de solución, basta de Chapulín Colorado, basta de bomberos que llegan con todas las luces de las cámaras, pero si se van sin solucionar nada. El IPS sigue estando en terapia intensiva. La salud sigue estando en terapia intensiva. Nada cambió y nada va a cambiar porque la intención no es cambiar”, refirió.