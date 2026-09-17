Viernes sin luz: conocé las ciudades donde la ANDE hará cortes programados

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) reportó que, durante el viernes, hará trabajos de mejoramiento en al menos 15 zonas del área metropolitana. En ese sentido, se prevé corte en el servicio de energía eléctrica en estos sitios.
Zona 01: Barrio Sol de América - Villa Elisa. Sobre las calles Guarambaré y Von Poleski se anuncia un cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado. El horario de trabajo será de 08:00 a 14:00.
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Zona 02: Barrio Vista Alegre – Asunción. Los agentes de la ANDE estarán llevando a cabo un cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado sobre las calles Guaraníes y Amancio González. El mantenimiento será de 08:00 a 17:00.
Zona 03: Barrio Ciudad - Fernando de la Mora. Sobre las calles Cecilio Báez entre Ángel Torres y Marconi Estrago, la ANDE efectuará un cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado. Se prevé interrupción eléctrica de 13:00 a 18:00.
Zona 04: Barrio Ciudad - Fernando de la Mora. Los trabajadores de la ANDE intervendrán sobre las calles Séptima entre Ángel Torres y Marconi Estrago. Se anuncia un cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado desde las 09:00 hasta las 14:00.
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Zona 05: Barrio San Jorge – Limpio. Sobre la calle Capitán Medina, se efectuará un cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado desde las 10:00 a las 13:00.
Zona 06: Barrio Ytay – Asunción. La Avda. Cañadita será intervenida por agentes de la ANDE para un cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado. Se espera que el trabajo sea desde las 08:00 hasta las 18:00.
Zona 07: Barrio Centro - Villa Elisa. Sobre la Avda. Tte. Américo Pico y Austria, se trabajará en el cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado. Según la ANDE, intervendrán desde las 08:00 hasta las 15:00.
Zona 08: Barrio San Francisco – Limpio. La ANDE realizará un cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado, sobre las calles Rodríguez de Francia y Nanawa. Se espera interrupción en el servicio desde las 08:00 hasta las 14:00.
Zona 09: Barrio Surubi’i - Mariano Roque Alonso. La zona intervenida será Ruta Py 03 y Entrada al Barrio Cerrado Surubi’i. En esa zona se anuncia un cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado desde las 08:00 a 12:00.
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Zona 10: Barrio San Francisco – Limpio. La zona bajo intervención será las calles Capitán Medina y Gral. Caballero. Se anuncia el cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado. El horario de trabajo será de 07:00 a 10:00.
Zona 11: Barrio San Jorge – Limpio. Desde las 13:00 hasta las 18:00, sobre la calle Capitán Medina, se anuncia un cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado.
Zona 12: Barrio San Luis – Limpio. La ANDE anuncia que sobre la calle sin nombre, paralelo a González Alsina, se realizará un cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado - adecuación de estructura de baja tensión. Los especialistas estarán por la zona de 08:00 a 18:00.
Zona 13: Barrio Valle Karê – Itauguá. El mantenimiento se realizará sobre las calles Ruta Valle Karê Pindolo desde Fracción Techy y Club Jóvenes Unidos. Se espera una adecuación en media tensión en salida subterránea y operación de redes de distribución. El horario será de 08:30 a 18:30.
Zona 14: Barrio Zona Norte - Fernando de la Mora. El trabajo será sobre las calles 28 de Febrero desde Tte. Mario Vera N. hasta 21 de Setiembre, 21 de Setiembre e/ 28 de Febrero e Inmaculada Concepción. Los técnicos de la ANDE estarán para un cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado. El horario será de 08:00 a 18:00.
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Zona 15: Barrio San Benigno – Luque. Las calles intervenidas serán Picuiba desde Ballivián hasta Sol Naciente. Sol Naciente desde Cruz del Defensor hasta Tte. Alfaro Ramos. Tte. Alfaro Ramos entre Monte Alto y Calle S/N. SamaKlay desde Cruz del Defensor hasta Tte. Alfaro Ramos. Ingavi desde Ballivián hasta Sol Naciente. Monte Alto e Ingavi. Para una adecuación de estructura de media tensión, se anuncia que el horario de trabajo será de 09:30 a 13:00.
La ANDE pide las debidas disculpas por las incomodidades generadas por el corte del servicio energético. Asimismo, pide a las instituciones públicas y negocios que tomen las debidas precauciones.