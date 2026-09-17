Sindicatos y movimientos sociales definen gira nacional para frenar privatización de ANDE

Los participantes de la plenaria ampliada de esta mañana en la explanada de la sede central de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) sugirieron titular la iniciativa del modo siguiente: “Por el fortalecimiento de ANDE y contra su privatización; por la soberanía hidroeléctrica y por la ampliación de la tarifa social”. La mayoría de los presentes ya había asistido a una plenaria previa, la del 12 de setiembre, a la que se sumaron nuevas organizaciones.

Participaron las centrales sindicales CUT-A, Central Nacional de Trabajadores y la Central de la Clase Trabajadora y el Frente Sindical y Social, junto a decenas de agrupaciones campesinas, indígenas, vecinales y de jubilados. Las tres centrales expresaron la voluntad de convocar un Congreso Unitario de centrales sindicales para decidir formalmente una huelga general.

Elías Cabral, de la Coordinadora de Adultos Mayores y Familia, propuso replicar plenarias similares en distintos puntos del país para explicar los objetivos de la lucha de forma didáctica. La idea fue aceptada por los participantes.

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Según Ricardo Canese, de la campaña Itaipú Causa Nacional, la propuesta de huelga general tuvo unanimidad entre los participantes, pero condicionada a un trabajo previo de difusión. “Se quiere llevar a todo el país” el debate antes de cualquier medida de fuerza, señaló.

El itinerario arrancaría por Santa Rosa del Aguaray, Curuguaty, Repatriación y San Ignacio, entre otros sitios. Los detalles finales —fechas y lugares— se ajustarán la próxima semana.

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Una contrapropuesta a la desregulación

Ricardo Canese, de la campaña Itaipú Causa Nacional, entregó a Villalba un primer borrador para actualizar la Carta Orgánica de ANDE, como alternativa a la desregulación y privatización que -sostienen- impulsa el presidente Santiago Peña a través del proyecto de Ente Regulador de Energía.

El Consejo de Delegados de Sitrande iniciará mañana el tratamiento de ese borrador, en conjunto con otros gremios de la estatal y las organizaciones que integran la campaña, con miras a presentar un proyecto de ley alternativo ante el Congreso.

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Un libro sobre la cuestión eléctrica

Canese adelantó además que, junto con la ingeniera Mercedes Canese, finalizan una investigación sobre la situación energética del país, que se publicará como libro. El trabajo plantea el cumplimiento del Tratado de Itaipú, el fin del “vaciamiento” de ANDE y tarifas técnicas según costos reales para empresas electrointensivas.

Como ejemplo de esa lógica tarifaria, citó el caso de Imperium Ventures, la empresa que ofreció pagarle a ANDE US$ 70 por MWh por el suministro eléctrico. Canese sostuvo que redirigir parte de la renta eléctrica hoy “mal utilizada” permitiría a ANDE ampliar tanto el sistema como la tarifa social.

Los cinco reclamos centrales

El pliego base, leído en la plenaria por Rubén Penayo en representación de Me sumo, incluye la energía eléctrica como derecho humano, la ampliación de la Tarifa Social —respaldada por casi 50.000 firmas en el proyecto de iniciativa popular de abril de 2025—, el cumplimiento del Anexo C de Itaipú, el rechazo a subsidios para sectores electrointensivos y la oposición a la privatización de ANDE.

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Durante el debate, ese pliego se amplió a reclamos de salud pública, soberanía territorial, derechos laborales y seguridad social, entre otros ejes que también integrarán el mensaje de la recorrida.

En medio de la convocatoria, Reina Hermosilla, de Sitrande, cuestionó el reclamo de Atome PLC contra el Estado paraguayo, en el marco de la disputa de la empresa con ANDE por su proyecto en Villeta. “Los que hicieron el trato con ellos, y que recibieron el sobre, que se hagan cargo”, sostuvo en alusión a quienes autorizaron el acuerdo y firmaron el contrato con la empresa de hidrógeno verde.