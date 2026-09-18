Detienen en San Pedro a joven buscado por causa de trata de personas en Bolivia

El procedimiento se realizó sobre la ruta PY08 Dr. Blas Garay. El detenido fue identificado como David Wiebe Martens, paraguayo, soltero y domiciliado en la Colonia Río Verde.

La intervención estuvo a cargo de agentes policiales de investigación de delitos, con apoyo de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Asunción, quienes realizaron tareas de vigilancia e investigación tras recibir información sobre la presencia en la zona de una persona que tendría problemas judiciales.

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Durante el operativo, los agentes ubicaron a un hombre con características similares a las proporcionadas y procedieron a verificar su identidad en el sistema Quantum de la Policía Nacional. Tras la consulta, confirmaron que se trataba de la persona buscada y que pesaba sobre él una orden de detención.

La orden fue emitida mediante el Auto Interlocutorio N.º 765, en el marco de la causa caratulada “Exhorto: Trata de Persona, David Wiebe Martens y otros s/ fines de extradición”, expediente N.º 383/2026.

Tras ser informado de sus derechos constitucionales, Martens fue detenido y trasladado hasta la sede del Departamento de Interpol Asunción, donde quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento correspondiente.

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El operativo fue comunicado al Juzgado Penal de Garantías N.º 8 de la Capital, a cargo del juez José Agustín Delmás Aguiar, conforme al reporte policial.

Objetos incautados

Durante el procedimiento fueron incautados un teléfono celular, de color gris, además de una billetera de color marrón y documentos personales.

La causa está relacionada con una investigación por trata de personas y un eventual proceso de extradición, por lo que serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar los siguientes pasos dentro del proceso.