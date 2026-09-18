Estos son los nuevos cursos gratuitos ofrecidos por el SNPP

El Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) lanzó una importante convocatoria orientada a la capacitación laboral con cursos prácticos que responden a las demandas actuales del mercado de trabajo.

Para quienes buscan perfeccionarse en el área informática, el curso de operador de ofimática se dictará en la sede central del SNPP, ubicada sobre la Av. Molas López N° 480 c/ Aviadores del Chaco.

Esta capacitación cuenta con una carga horaria de 120 horas bajo la modalidad presencial y ofrece dos opciones de turnos de lunes a viernes.

Por la mañana, iniciándose el 16 de septiembre de 2026 y finalizando el 28 de octubre de 2026, en el horario de 08:00 a 12:00. Por la tarde, comenzando el 16 de septiembre de 2026 hasta el 11 de noviembre de 2026, de 13:00 a 17:00.

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Por otra parte, para aquellos interesados en incursionar en el rubro textil y artesanal se encuentra disponible el curso de confección de calzados.

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Las clases se desarrollarán de manera presencial en el RC4 (Regimiento de Caballería N° 4) de Loma Pytã, con una carga horaria total de 160 horas.

Las actividades se llevarán a cabo de lunes a viernes, en el horario de la tarde de 13:00 a 17:00, dando inicio el 21 de septiembre de 2026 y extendiéndose hasta el 16 de noviembre de 2026.

Las inscripciones se realizan de forma online a través de la web oficial www.snpp.edu.py. Como información importante a tener en cuenta, en caso de que el sistema Identidad figure sin cupos disponibles, los interesados pueden acercarse de manera presencial al SNPP o comunicarse al número (0981) 200-015 para gestionar su registro.