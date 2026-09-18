IPS Ingavi habilita nuevo consultorio de cirugía vascular: días, horarios y cómo agendarse

El Hospital de Especialidades Quirúrgicas del Instituto de Previsión Social (IPS) Ingavi anunció la incorporación oficial de su nuevo consultorio de cirugía vascular.

Con esta apertura, la previsional busca descentralizar y ampliar la atención médica especializada para aquellos asegurados que requieran la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de afecciones que comprometen arterias, venas y vasos linfáticos.

El espacio, ubicado estratégicamente en el Consultorio 10 de la Planta Baja (pabellón E), funcionará con profesionales de trayectoria en los siguientes días y horarios:

Lunes (07:00 a 10:00): Dra. Yissel Scholz.

Martes (07:00 a 10:00): Dra. Laura Páez.

Sábados (07:00 a 10:00): Dra. Gabriela Sanabria.

Los asegurados interesados en acceder a las consultas pueden gestionar sus turnos comunicándose al call center oficial de la institución o de manera presencial en la ventanilla de Admisión del hospital.

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Desde la institución recuerdan que diversas señales cotidianas pueden alertar sobre trastornos en la circulación sanguínea que no deben ser pasados por alto.

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Entre los principales síntomas figuran:

Sensación persistente de pesadez o cansancio en las piernas.

Hinchazón frecuente a la altura de los tobillos y pies.

Calambres nocturnos y dolor recurrente o picazón.

Presencia visible de venas dilatadas o várices.

Heridas o úlceras que demoran o no logran cicatrizar adecuadamente.

Dolor en las extremidades inferiores al caminar que cede con el reposo.

Cambios repentinos en la coloración o temperatura de los pies.

Abordaje integral

Una evaluación vascular oportuna resulta clave para identificar el origen exacto de los síntomas y definir el camino terapéutico a seguir. Las alternativas van desde simples pautas de cuidado y tratamiento médico hasta procedimientos especializados o intervenciones quirúrgicas.

Asimismo, cuando la complejidad del cuadro lo amerita, el servicio trabaja de forma coordinada con otras especialidades médicas para garantizar un tratamiento integral al paciente.

Con esta flamante incorporación, IPS Ingavi reafirma su compromiso de optimizar el acceso a la salud, facilitando diagnósticos tempranos que mejoren la calidad de vida de los asegurados.