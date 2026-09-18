Trabajadores de salud anuncian cierre de ruta en Misiones por reajuste salarial del 40%

La Asociación Salud Unida del Paraguay (ASUP) anunció una movilización nacional con cierres de ruta para este lunes 21 de septiembre, en reclamo de un reajuste salarial del 40% para todos los trabajadores del sector salud.

En Misiones, la medida se concentrará en el Cruce Santa María, según anunció el presidente del gremio, Bernardo González.

González sostuvo que el reclamo debe alcanzar a todos los trabajadores del sistema sanitario y no solamente a los médicos. “Un médico no puede trabajar sin su enfermera, no puede trabajar sin la limpiadora, sin el chofer de la ambulancia para enviar al paciente al otro hospital”, afirmó.

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El dirigente también convocó a los trabajadores de salud a una movilización frente al Ministerio de Salud Pública, prevista para el 29 de septiembre, a partir de las 08:00.

“Lo más importante es llegar la mayor cantidad posible el 29 de septiembre para las 8 de la mañana frente al Ministerio de Salud”, señaló González, quien indicó que buscarán plantear el reajuste al ministro de Salud, Isaías Fretes, además de reclamar medicamentos, insumos y mayor cantidad de profesionales para los hospitales.