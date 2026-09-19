Advierten sobre consecuencias de aplicar IVA del 5% a la tirzepatida

En entrevista con ABC Cardinal, el Dr. Andrés Giménez, especialista en diabetología y obesidad, habló sobre la importancia de la tirzepatida para pacientes que padecen obesidad y diabetes, y se refirió al posible impacto que tendría en ellos la eventual aplicación de un IVA del 5% al medicamento.

En este sentido, el profesional advirtió que un aumento en el costo podría dificultar aún más el acceso para personas que ya realizan grandes esfuerzos económicos para sostener sus tratamientos.

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El especialista sostuvo que la discusión sobre un eventual IVA del 5% debe considerar también la realidad económica de los pacientes que actualmente consiguen adquirir el medicamento con dificultad. “Es restarle otra vez vida aumentando el impuesto”, afirmó Giménez al referirse a la posibilidad de encarecer el tratamiento.

Pacientes recurren a polladas y rifas para costear tratamiento, según especialista

El médico señaló que atiende a pacientes de distintos sectores, tanto de la seguridad social y hospitales públicos como en su consultorio privado, y afirmó que muchos ya tienen dificultades para afrontar el costo mensual de estos medicamentos. “Esa persona que apenas estaba pudiendo comprar mensualmente la medicación, ahora no va a poder usufructuar otra vez de estos beneficios”, manifestó.

Giménez incluso comentó que algunos de sus pacientes recurren a actividades como polladas y rifas para reunir el dinero necesario para sus medicamentos para la diabetes. El dato, según explicó, refleja el esfuerzo que algunas personas ya deben realizar para mantener sus tratamientos y que podría verse agravado si el precio aumenta.

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Ante la posibilidad de aplicar un IVA del 5%, el especialista advirtió que un mayor costo podría terminar dejando fuera del tratamiento a pacientes que actualmente logran acceder a él con mucho esfuerzo. “No estamos midiendo la gravedad”, sostuvo, al insistir en que la discusión sobre el eventual gravamen también debe contemplar las consecuencias que tendría sobre quienes dependen de estos medicamentos.

El impacto del tratamiento en la vida de los pacientes

Giménez explicó que atiende a pacientes con distintas realidades, tanto de la seguridad social y hospitales públicos como de su consultorio privado. Señaló que la tirzepatida se convirtió en una alternativa que algunos pacientes ya incorporaron a su tratamiento.

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También cuestionó la falta de disponibilidad de este tipo de medicamentos en el IPS. “En el IPS no hay medicación, esa es una realidad. No hay medicación”, afirmó el especialista.

Según Giménez, esta situación hace que pacientes que antes podían acceder al tratamiento a través de la institución hoy tengan que buscar otras alternativas para continuar con su medicación.