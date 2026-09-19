Hoteleros plantean reactivar el turismo y convertir a Coronel Oviedo en un destino

El Foro de Capacitación y Desarrollo Local se realizará el miércoles 23 de septiembre, desde las 18:30, en el Salón de la Gobernación de Coronel Oviedo. El encuentro reunirá a representantes del sector hotelero, emprendedores y referentes de instituciones vinculadas al desarrollo económico y turístico.

Uno de los principales desafíos planteados por los organizadores es generar mayor movimiento turístico y lograr que los visitantes que llegan o transitan por la ciudad encuentren motivos para permanecer, consumir en los comercios y conocer las propuestas que ofrece Coronel Oviedo y su entorno.

Durante la jornada también se analizará el papel que pueden cumplir las micro, pequeñas y medianas empresas en este proceso. Un representante de AsoMipymes expondrá sobre las posibilidades de transformar los emprendimientos en fuentes de empleo y oportunidades para la población.

Para el sector hotelero, el desarrollo turístico no depende únicamente de contar con establecimientos donde alojar a los visitantes. También requiere una oferta complementaria, promoción, servicios y una articulación entre empresarios, emprendedores y las instituciones públicas.

Buscan aprovechar la ubicación de la ciudad

Coronel Oviedo cuenta con una ubicación estratégica en el departamento de Caaguazú, debido a su conexión con diferentes puntos del país. Sin embargo, uno de los desafíos es aprovechar ese movimiento para generar una mayor permanencia de visitantes y un impacto económico más importante para la ciudad.

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En ese sentido, un representante de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) presentará iniciativas relacionadas con el desarrollo turístico de Coronel Oviedo. La intención es analizar alternativas que permitan potenciar al sector y establecer acciones que puedan sostenerse en el tiempo.

Los hoteleros consideran que el turismo puede generar un efecto positivo en diferentes sectores, desde hoteles y restaurantes hasta comercios, transporte y pequeños emprendimientos, por lo que plantean la necesidad de trabajar de manera coordinada.

Una tarea que involucra a varios sectores

La AHCO pretende que el foro sirva como un punto de partida para generar propuestas concretas y establecer vínculos entre el sector privado y las instituciones encargadas de promover el desarrollo económico y turístico.

El objetivo es que la actividad no quede solamente en una jornada de capacitación, sino que permita avanzar hacia acciones que ayuden a dinamizar el turismo y la economía local.

El encuentro tendrá como lema “Juntos impulsamos el futuro de nuestra ciudad” y los organizadores invitan a participar a empresarios, emprendedores, representantes institucionales y ciudadanos interesados en aportar al desarrollo de Coronel Oviedo y la región.