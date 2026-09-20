Nacionales
20 de septiembre de 2026 a la - 11:52

Avanza la organización del Operativo Caacupé 2026

Altar en la basílica de Caacupé con figura de la Virgen rodeada de ángeles y fondo azul iluminado.
Imagen principal de la Virgen de Caacupé en la Basílica Santuario Faustina Agüero

Los preparativos para el Operativo Caacupé 2026, mediante reuniones de coordinación entre la Iglesia, instituciones públicas y privadas están en marcha.

Por Faustina Agüero
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La segunda reunión interinstitucional del Operativo Caacupé 2026 está prevista para el jueves 1 de octubre, a las 09:00, y tendrá como principal objetivo dar continuidad al trabajo iniciado en el primer encuentro de coordinación, que fue el pasado 3 de septiembre. El lugar donde se desarrollará la reunión será confirmado durante la semana.

La festividad mariana se iniciará con el novenario, que se desarrollará del 28 de noviembre al 8 de diciembre.

En esta nueva jornada de trabajo se prevé profundizar en la organización y establecer las acciones que serán implementadas por las distintas instituciones involucradas.

La intención es avanzar con tiempo en la distribución de responsabilidades y en la definición de estrategias que permitan responder a las necesidades que surjan durante los días de mayor concurrencia.

Uno de los principales desafíos será coordinar la presencia y el trabajo de las diferentes instituciones que estarán involucradas en la atención a los peregrinos. Entre los aspectos que forman parte de la planificación se encuentran la seguridad, asistencia sanitaria, tránsito, servicios y atención a las personas que llegarán hasta Caacupé.

La organización resulta fundamental debido a la gran cantidad de personas que cada año se moviliza hacia la ciudad durante las festividades en honor a la Virgen de Caacupé. Peregrinos de distintos departamentos del país, así como visitantes extranjeros, llegan cada año para participar de las celebraciones y cumplir sus promesas.

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Viernes 30 de octubre

El viernes 30 de octubre, a las 09:00, se realizará la tercera reunión con el objetivo de continuar evaluando los avances y ajustar los detalles del operativo a medida que se acerque diciembre.

Con estas reuniones, la Iglesia y las instituciones públicas buscan fortalecer la preparación para una de las movilizaciones religiosas más importantes del Paraguay. El objetivo común es acompañar a los peregrinos y generar las condiciones necesarias para que el encuentro con la Virgen se desarrolle de manera ordenada y segura.

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