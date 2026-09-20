Avanza la organización del Operativo Caacupé 2026

La segunda reunión interinstitucional del Operativo Caacupé 2026 está prevista para el jueves 1 de octubre, a las 09:00, y tendrá como principal objetivo dar continuidad al trabajo iniciado en el primer encuentro de coordinación, que fue el pasado 3 de septiembre. El lugar donde se desarrollará la reunión será confirmado durante la semana.

La festividad mariana se iniciará con el novenario, que se desarrollará del 28 de noviembre al 8 de diciembre.

En esta nueva jornada de trabajo se prevé profundizar en la organización y establecer las acciones que serán implementadas por las distintas instituciones involucradas.

La intención es avanzar con tiempo en la distribución de responsabilidades y en la definición de estrategias que permitan responder a las necesidades que surjan durante los días de mayor concurrencia.

Uno de los principales desafíos será coordinar la presencia y el trabajo de las diferentes instituciones que estarán involucradas en la atención a los peregrinos. Entre los aspectos que forman parte de la planificación se encuentran la seguridad, asistencia sanitaria, tránsito, servicios y atención a las personas que llegarán hasta Caacupé.

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La organización resulta fundamental debido a la gran cantidad de personas que cada año se moviliza hacia la ciudad durante las festividades en honor a la Virgen de Caacupé. Peregrinos de distintos departamentos del país, así como visitantes extranjeros, llegan cada año para participar de las celebraciones y cumplir sus promesas.

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Viernes 30 de octubre

El viernes 30 de octubre, a las 09:00, se realizará la tercera reunión con el objetivo de continuar evaluando los avances y ajustar los detalles del operativo a medida que se acerque diciembre.

Con estas reuniones, la Iglesia y las instituciones públicas buscan fortalecer la preparación para una de las movilizaciones religiosas más importantes del Paraguay. El objetivo común es acompañar a los peregrinos y generar las condiciones necesarias para que el encuentro con la Virgen se desarrolle de manera ordenada y segura.

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