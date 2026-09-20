Habilitan remozada plaza Kurusu Mongelós en Santaní

La histórica remozada plaza está ubicada en el centro de la ciudad de San Estanislao, donde se encuentra erigida la cruz del coronel Vicente Mongelos.

El mejoramiento del predio comenzó a iniciativa del ciudadano Víctor Torres, con apoyo de la comisión vecinal, comerciantes y la Municipalidad.

La ceremonia de reconocimiento póstumo se desarrolló con la presencia de las autoridades locales, representantes de las Fuerzas Armadas, invitados especiales y vecinos del lugar.

Durante el acto de inauguración de las mejoras, los oradores destacaron el interés de las personas que hicieron posible la concreción de las obras.

Oriundo de Caapucú

Según un documento que guarda relación con la ciudad natal del coronel Vicente Mongelós, era oriundo de Caapucú y formaba parte de la tropa militar del Mariscal Francisco Solano López.

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Coincidentemente, el promotor de convertir el terreno del Kurusu Mongelós en una plaza, Víctor Torres, es compueblano del militar Vicente Mongelós, radicado en Santaní desde hace varios años.

Torres, por resolución de la Junta Municipal, fue declarado “Ciudadano Ilustre” de la ciudad.

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Costo de la obra

Víctor Torres informó que la obra costó poco más de G. 100 millones, sin incluir la mano de obra, que estuvo a cargo de los miembros de la comisión vecinal, presidida por Juan Luiz Distasio.