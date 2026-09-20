Hospital Psiquiátrico brindó más de 400 atenciones en agosto

El Hospital Psiquiátrico, ubicado en la Avda. Venezuela de Asunción, brinda una atención psicológica y psiquiátrica especializada en urgencia a los pacientes.

Según los registros de la Dirección de Hospitales Especializados, dependiente de la Dirección General de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud del Ministerio de Salud Pública, el mencionado establecimiento tuvo un total de 402 atenciones durante el mes de agosto. La cifra representa un aumento tras las 365 registradas durante julio de este año.

Asimismo, en lo que refiere al área de diagnóstico por imágenes, se realizaron 38 estudios distribuidos de la siguiente manera:

• Electroencefalograma: 10

• Electrocardiograma: 14

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• Otros estudios: 14

Insumos en el Hospital Psiquiátrico

Finalmente, durante el mes pasado, el Hospital Psiquiátrico recibió insumos y medicamentos por un valor total de G. 238.527.698, de los cuales G. 27.381.388 correspondieron a insumos y G. 211.146.310 a medicamentos, según la cartera sanitaria. “El Ministerio de Salud Pública continúa fortaleciendo los servicios especializados para brindar atención oportuna y de calidad en salud mental para la población”, concluyen.

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