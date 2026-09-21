Comunidades rurales de Lima se unen mediante el deporte y reclaman un polideportivo

El encuentro se desarrolló en el Colegio Nacional Yvype, Tercera Línea, donde comunidades educativas de distintas zonas rurales compartieron una jornada que incluyó fútbol, vóley, carreras y otras actividades deportivas. Durante la jornada también aprovecharon para reclamar la construcción de un polideportivo multiuso que permita a los jóvenes contar con un espacio adecuado para la práctica deportiva y la recreación.

La iniciativa busca promover una juventud activa y saludable, pero también fortalecer los vínculos entre estudiantes, docentes y familias de las comunidades rurales.

El director de la institución, Héctor Insfrán, explicó que llevan tres años desarrollando el proyecto “Juventud Sana”, una iniciativa que involucra a toda la comunidad educativa.

Durante la jornada, los padres de familia colaboran con la preparación del almuerzo comunitario, mientras los docentes gestionan trofeos y medallas para premiar la participación de los jóvenes. De esta manera, la actividad se convierte también en un espacio de convivencia entre padres, hijos y educadores.

Reclaman infraestructura deportiva

En medio de la celebración, estudiantes y miembros de la comunidad educativa elevaron su pedido por la construcción de un polideportivo multiuso, señalando la necesidad de contar con infraestructura adecuada para desarrollar actividades deportivas y recreativas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: https://www.abc.com.py/nacionales/2026/09/21/asi-es-la-poblacion-juvenil-en-paraguay-segun-el-ine/

El reclamo también apunta a la necesidad de mejorar las condiciones en las que estudian los jóvenes de las zonas rurales, quienes, según manifestaron, continúan enfrentando diversas precariedades.

Universidad sale a la comunidad

Por otra parte, en San Pedro de Ycuamandyyú, las actividades por el Día de la Juventud incluyen una iniciativa de la Facultad de Ciencias Económicas, Filial San Pedro, denominada “Acercando la Universidad a la Comunidad”.

En ese marco, este lunes 21 de septiembre, desde las 09:00, se desarrolla una Feria Académica Social Integral en la Plaza Mariscal Francisco Solano López.

La actividad contempla servicios, orientación y atención para la comunidad, como parte de las actividades conmemorativas por el Día de la Juventud.