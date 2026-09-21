Denuncian contaminación por continuas quemazones en vertedero de Campo 9

Los pobladores de la compañía Florido, de J. Eulogio Estigarribia, departamento de Caaguazú, afirmaron que el humo afecta el aire. El problema se repite desde hace varios meses sin una solución definitiva, indicaron.

Las quemas dentro del vertedero generan una intensa humareda que se extiende por la zona y provoca preocupación entre los habitantes. Según la denuncia, se trata de una situación que se viene registrando de manera constante y que ya fue comunicada en reiteradas ocasiones a la Municipalidad de Juan Eulogio Estigarribia.

Los lugareños cuestionaron que, pese a las denuncias realizadas, no se haya encontrado una solución permanente para evitar que las basuras sigan siendo quemadas dentro del predio municipal.

El intendente de Juan Eulogio Estigarribia, Derlis Espínola (ANR-CA), afirmó que la Municipalidad viene trabajando desde hace meses para controlar las quemazones y responsabilizó a personas que, según dijo, ingresan al predio y prenden fuego a los residuos.

El jefe comunal explicó que ante cada incendio solicitan el apoyo de los bomberos voluntarios de Juan Eulogio Estigarribia, quienes acuden al vertedero con carros hidrantes para controlar las llamas y evitar que el fuego continúe propagándose.

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Espínola señaló que, según la información que maneja la Municipalidad, las quemas serían provocadas por personas que buscan presionar para que el vertedero sea trasladado a otro lugar. Afirmó que estas acciones terminan generando una importante cantidad de humo y afectando a toda la comunidad.

El intendente aseguró además que el vertedero municipal cuenta con los permisos correspondientes del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades)y que actualmente no existe otro sitio disponible dentro del distrito para trasladar el depósito de residuos.

Asimismo, mencionó que el vertedero está ubicado en un sector donde no existen viviendas ni población asentada en las inmediaciones. Sin embargo, reconoció que existen propiedades privadas que lindan con el predio y señaló a los propietarios de esas tierras como los presuntos responsables de las quemas.

El jefe comunal afirmó que la Municipalidad está realizando “el mayor de los esfuerzos” para controlar la situación, aunque el problema continúa generando preocupación entre los pobladores debido a la presencia recurrente de humo proveniente del vertedero.