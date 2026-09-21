Día de la Juventud: más oportunidades de capacitación y acceso al primer empleo

Medina relató que para llegar a ser médico tuvo que prepararse desde la adolescencia, completar varios años de estudios y posteriormente buscar una especialización para ampliar sus posibilidades de acceder a un puesto laboral.

Explicó que, pese a toda esa preparación, los jóvenes profesionales deben afrontar exámenes rigurosos y cupos muy limitados para acceder a las residencias médicas o conseguir un rubro. A esto se suma, según indicó, que en muchos casos se exige experiencia laboral previa, una condición difícil de cumplir para quienes recién terminan sus estudios.

El joven médico manifestó que es oriundo de una zona rural del distrito de R.I 3 Corrales, por lo que tuvo que enfrentar dificultades adicionales durante su formación en comparación con quienes tienen mayores facilidades por vivir en los sectores urbanos.

Piden facilitar el acceso al primer empleo

Medina sostuvo que el Gobierno debería establecer mecanismos que faciliten la capacitación y el primer empleo para los jóvenes, considerando que muchos cuentan con capacidad y deseos de progresar, pero encuentran obstáculos para iniciar su vida laboral.

Indicó que la falta de oportunidades puede generar estancamiento y frustración entre los jóvenes y que, en algunos casos, esta situación puede derivar en problemas emocionales y situaciones no deseadas.

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Consideró que el Estado debe generar condiciones para que quienes terminan una carrera puedan demostrar sus capacidades y acceder a una primera oportunidad laboral, especialmente aquellos provenientes de sectores rurales o con menos recursos.

Pide analizar a los candidatos antes de votar

Respecto a las próximas elecciones municipales, Medina instó a la ciudadanía y especialmente a los jóvenes a analizar cuidadosamente el perfil de los candidatos antes de elegir a sus representantes.

Entre los aspectos que deberían ser considerados mencionó los antecedentes personales y familiares, la preparación académica, la capacidad para ocupar el cargo y, principalmente, el trabajo realizado anteriormente por cada candidato en beneficio de su comunidad.

También pidió prestar atención a las propuestas electorales y analizar si son realmente viables y pueden cumplirse tanto a corto como a largo plazo.

Finalmente, sostuvo que los jóvenes deben apostar por la posibilidad de generar cambios y dejar de lado los colores políticos al momento de elegir, priorizando la democracia y el bienestar de la ciudadanía.