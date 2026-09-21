El río Paraná alcanza 3,67 m y proyectan descenso en Ayolas.

De acuerdo con datos del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Ayolas, basados en información del área de Hidrología de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), la cota actual del Paraná en el puerto local es de 3,67 metros (1,80 m es el nivel de altura normal).

El nivel se encuentra a 53 centímetros del nivel de alerta (4,20 m) y a 83 centímetros del umbral de inundabilidad (4,50 m), según los datos proporcionados por el COE.

Las proyecciones indican que el río comenzaría a descender gradualmente. Para mañana se prevé que la cota se ubique entre 3,50 y 3,20 metros, mientras que para el miércoles se estima una altura de entre 3 y 2,90 metros.

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El COE advierte que estas previsiones pueden modificarse de acuerdo con la evolución de las lluvias y el caudal registrado en la cuenca alta del Paraná.

Sin pico de crecida

El nivel actual supera la cota normal de 1,80 metros y permanece por encima de los registros de días anteriores. El 16 de septiembre se registró una altura de 3,30 metros y el 17 del mismo mes llegó a 3,32 metros.

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Técnicos de la EBY descartan un pico de crecida para fines de septiembre. Sin embargo, advierten que el mayor impacto del fenómeno El Niño se concentraría entre octubre y diciembre, periodo en el que podrían registrarse lluvias intensas capaces de elevar nuevamente el nivel del río.

Entre octubre y noviembre de 2023, la crecida del Paraná alcanzó los 5,97 metros y afectó a 573 familias, equivalentes a 2.744 personas, de los barrios San Rafael, María Auxiliadora, San José y Atinguy.

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