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21 de septiembre de 2026 a la - 08:27

Fiebre de flores amarillas por primavera obliga a comerciantes a teñir flores naturales

Claveles amarillos (foto ilustrativa).
Claveles amarillos (foto ilustrativa).y-studio

Las flores amarillas se adueñaron de los puestos de venta sobre la avenida Silvio Pettirossi, en el Mercado 4. Ante la escasez de ejemplares naturales de ese color, comerciantes comenzaron a pintarlas con productos especiales para responder a una demanda que crece cada primavera.

Por ABC Color
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La celebración de la primavera volvió a dinamizar el comercio de flores en el Mercado 4, donde cientos de personas acudieron este lunes en busca de ramos para regalar a parejas, familiares y amigos.

En los puestos ubicados sobre la avenida Silvio Pettirossi casi República Francesa se ofrecen flores naturales y artificiales de diversos tipos. No obstante, el producto más solicitado es el girasol y, en general, cualquier flor de color amarillo.

La tendencia, que se consolidó en los últimos años, está asociada a la popularidad de la canción de la serie argentina Floricienta, que convirtió a las flores amarillas en un símbolo de afecto durante la llegada de la primavera.

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Dos mujeres en un mercado de flores, una con blusa amarilla y otra con blusa roja, rodeadas de arreglos florales coloridos.
A pesar de la preferencia por las flores naturales, los clientes también adquieren versiones artificiales cuando las primeras se agotan o escasean.

Comerciantes recurren a pintura especial ante la escasez

La alta demanda generó un fenómeno poco habitual entre los vendedores. Según comentaron, muchas flores amarillas ya se agotaron en la previa de la jornada, por lo que comenzaron a utilizar una pintura especial para flores que permite cambiar el color sin afectar su estado.

“Otro color no quiere la gente, solo color amarillo”, señaló la comerciante Teresa Talavera.

Las vendedoras explicaron que los clientes priorizan las flores naturales, aunque también optan por las artificiales cuando no encuentran disponibilidad en el color deseado.

Mujer mayor rodeada de flores mientras jóvenes examinan ramos en un concurrido mercado de Asunción.
El Mercado 4 de Asunción se llena de compradores que buscan ramos de flores para regalar en la celebración de la primavera.

Una tendencia que crece desde hace varios años

Los comerciantes coinciden en que el interés por las flores amarillas aumentó de manera sostenida en las últimas temporadas.

“Ahora, desde hace dos o tres años, salen más amarillas”, comentó Wilfrida Torres, quien destacó que la fecha representa una de las jornadas más importantes para el sector.

La expectativa de los vendedores es aprovechar el movimiento comercial para mejorar sus ingresos, en un día que tradicionalmente genera un importante flujo de compradores.

Una mujer con camiseta azul escucha a un hombre de camiseta negra que sostiene un ramo de flores amarillas en un mercado vibrante.
Desde tempranas horas, decenas de clientes acudieron en busca de arreglos florales, especialmente de color amarillo, que nuevamente se posicionó como la opción más solicitada en el inicio de la primavera.

Flores para parejas, madres, hermanas y hasta jefas

Aunque los hombres continúan siendo los principales compradores, las mujeres también forman parte de la clientela. Los regalos no están dirigidos únicamente a parejas, sino también a madres, hermanas, hijas y amistades.

“La primavera es especial”, expresó un joven que compró flores para regalar a su pareja.

Incluso, algunas compras tienen como destino el ámbito laboral. Una joven relató que, debido a que su jefa acostumbra regalar flores a sus colaboradoras cada año, en esta ocasión decidieron sorprenderla devolviéndole el gesto.

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Cientos de personas visitaron el Mercado 4 en busca de ramos de flores para regalar en la llegada de la primavera.
Un hombre comprando un ramo de flores en puesto del Mercado 4.

Precios de flores en Mercado 4 por la primavera

Los precios varían según el tipo de flor y la presentación. Actualmente, los compradores pueden encontrar opciones desde:

  • Flores por rama: desde G. 10.000.
  • Rosas: desde G. 15.000 cada una.
  • Crisantemos: G. 7.000 por unidad o tres por G. 20.000.

Los comerciantes indicaron que permanecerán en sus puestos hasta agotar completamente el stock disponible.