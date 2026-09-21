Fiebre de flores amarillas por primavera obliga a comerciantes a teñir flores naturales

La celebración de la primavera volvió a dinamizar el comercio de flores en el Mercado 4, donde cientos de personas acudieron este lunes en busca de ramos para regalar a parejas, familiares y amigos.

En los puestos ubicados sobre la avenida Silvio Pettirossi casi República Francesa se ofrecen flores naturales y artificiales de diversos tipos. No obstante, el producto más solicitado es el girasol y, en general, cualquier flor de color amarillo.

La tendencia, que se consolidó en los últimos años, está asociada a la popularidad de la canción de la serie argentina Floricienta, que convirtió a las flores amarillas en un símbolo de afecto durante la llegada de la primavera.

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Comerciantes recurren a pintura especial ante la escasez

La alta demanda generó un fenómeno poco habitual entre los vendedores. Según comentaron, muchas flores amarillas ya se agotaron en la previa de la jornada, por lo que comenzaron a utilizar una pintura especial para flores que permite cambiar el color sin afectar su estado.

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“Otro color no quiere la gente, solo color amarillo”, señaló la comerciante Teresa Talavera.

Las vendedoras explicaron que los clientes priorizan las flores naturales, aunque también optan por las artificiales cuando no encuentran disponibilidad en el color deseado.

Una tendencia que crece desde hace varios años

Los comerciantes coinciden en que el interés por las flores amarillas aumentó de manera sostenida en las últimas temporadas.

“Ahora, desde hace dos o tres años, salen más amarillas”, comentó Wilfrida Torres, quien destacó que la fecha representa una de las jornadas más importantes para el sector.

La expectativa de los vendedores es aprovechar el movimiento comercial para mejorar sus ingresos, en un día que tradicionalmente genera un importante flujo de compradores.

Flores para parejas, madres, hermanas y hasta jefas

Aunque los hombres continúan siendo los principales compradores, las mujeres también forman parte de la clientela. Los regalos no están dirigidos únicamente a parejas, sino también a madres, hermanas, hijas y amistades.

“La primavera es especial”, expresó un joven que compró flores para regalar a su pareja.

Incluso, algunas compras tienen como destino el ámbito laboral. Una joven relató que, debido a que su jefa acostumbra regalar flores a sus colaboradoras cada año, en esta ocasión decidieron sorprenderla devolviéndole el gesto.

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Precios de flores en Mercado 4 por la primavera

Los precios varían según el tipo de flor y la presentación. Actualmente, los compradores pueden encontrar opciones desde:

Flores por rama: desde G. 10.000.

Rosas: desde G. 15.000 cada una.

Crisantemos: G. 7.000 por unidad o tres por G. 20.000.

Los comerciantes indicaron que permanecerán en sus puestos hasta agotar completamente el stock disponible.