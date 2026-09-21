Fretes busca más control a médicos tras reajuste: “No sirve ir a marcar y tomar tereré”

El ministro de Salud, Isaías Fretes, habló ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y durante su discurso apuntó que “los médicos van a ganar bien ahora”, inclusive “demasiado bien para un sistema público”.

Por esto, el doctor aseguró que “consecuentemente tiene que haber un control estricto”, algo que probablemente genere un rechazo a su figura, sin embargo, instó que los profesionales deben “producir”.

“Yo sé que mucha gente no me va a querer, pero si van a ganar más de 20 millones de guaraníes, tienen que producir. Entonces, ¿cuál va a ser la modalidad? Cada jefe de servicio enviar mensualmente la producción de la persona. No sirve el hecho de ir a marcar y tomar tereré, que me demuestre qué es lo que hizo", enfatizó.

El médico también alegó “no basta saber hablar el guaraní”, sino también “hay que entender la cultura que hay detrás”, porque “no importa la intelectualidad”, ya que los paraguayos, a su criterio, corresponden a “una raza única creada en esta parte de las américas” y sin “contaminación de la inmigración extranjera como para cambiar nuestra cultura”.

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Trabajar en un solo hospital

El expresidente del IPS también mencionó que si su sueño “se cristaliza”, en nuestro país se lograría una modalidad en la que el personal de blanco trabaje en un solo hospital.

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“Voy a trabajar para ello; con esto van a terminar los médicos taxistas”, prometió.

Tras la salida de María Teresa Barán al frente de la cartera sanitaria, el Gobierno se comprometió a otorgar un aumento salarial de G. 2.000.000 por cada vínculo de 12 horas a los más de 12.000 médicos dependientes del Ministerio de Salud.

Por otra parte, para mañana, la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FNTS), junto a 28 organizaciones del sector, se manifestarán frente al ministerio para exigir un reajuste salarial del 50% y la continuidad de la carrera sanitaria.

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