Pacientes con fibrosis pulmonar vuelven a sufrir desabastecimiento en IPS

La escasez de medicamentos es una constante, pese a los cambios de autoridades en el IPS, siendo los asegurados los más afectados, ya que los recursos que se les descuentan mes a mes actualmente no se les retribuye en cuanto a la atención a la salud.

El recientemente nombrado como nuevo titular del IPS, tras la designación de Isaías Fretes como ministro de Salud, Derlis León, se comprometió a destinar más fondos a la compra de medicamentos, además de que actualmente existe un proyecto de ley de emergencia del IPS con el que se podrían redirigir varios rubros para cubrir el faltante de medicamentos.

Uno de los sectores que más riesgos corre actualmente por la falta de medicamentos es el de los pacientes crónicos, dentro de estos, el de los pacientes con fibrosis pulmonar intersticial, que denuncian que nuevamente hay faltantes del medicamento Nindedanib 150 mg, un fármaco esecial para los pacientes.

Los mismos recibieron el medicamento a raíz de sendas denuncias a principios de agosto, tras cinco meses de espera.

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Medicamento está “sin existencia” en IPS

Sin embargo, tras las consultas que realizaron los pacientes en el mes de setiembre, fueron hasta la farmacia para retirar nuevamente el medicamento, pero se encontraron con la sorpresa de que nuevamente el nintedanib está en falta.

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“Hasta la fecha, sin existencia en farmacia Nintedanib”, fue el mensaje del pasado viernes desde la Secretaría de Neumología de IPS a los pacientes que consultaban sobre el medicamento.

Los pacientes lamentan que tan solo un mes duró la provisión del medicamento, tras meses de espera, por lo que urgen su reposición, ya que dependen del mismo para que la enfermedad no progrese.

Además, en las farmacias privadas el costo del medicamento es bastante elevado (unos G. 28 millones por caja para un mes), lo que lo hace inaccesible para los pacientes y sus familias.