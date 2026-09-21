Paraguay atraviesa su mejor momento demográfico, según el INE

El titular del Instituto Nacional de Estadística (INE), Iván Ojeda, precisó que la población joven, definida metodológicamente por las Naciones Unidas entre los 15 y 29 años, alcanza actualmente un millón y medio de personas. Esta cifra representa el 25% de la población total del país.

Detalló que la distribución de este grupo etario muestra una mayor concentración en zonas urbanas, donde reside el 74% de los jóvenes. Esta proporción supera el promedio nacional, que sitúa al 70% de los habitantes en áreas urbanas y al 30% en rurales.

El director del INE advirtió sobre la deserción escolar en la educación media, señalando que solo el 55% de los estudiantes que inician el proceso educativo logran concluir el colegio. Esta cifra implica que el 45% de los jóvenes no finaliza sus estudios secundarios.

Explicó que la presencialidad en los centros de formación cae del 95% en la primera infancia al 85% al cumplir los 15 años. Según Ojeda, este fenómeno sugiere que los jóvenes priorizan otras actividades, frecuentemente vinculadas a la economía.

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“Cuando más avanzamos en edad, los estudios nos muestran de que menos presencialidad existe en los centros de formación técnica y profesional”, sostuvo el director. El INE destaca que políticas públicas como el programa Hambre Cero buscan mejorar la retención escolar mediante la alimentación.

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Migración y mercado laboral

El análisis estadístico reveló que el 20% de los habitantes de Paraguay reside en un departamento distinto al de su nacimiento. El departamento Central se posiciona como el principal receptor de población, superando los dos millones de habitantes.

En cuanto a la migración externa, Ojeda informó que el saldo migratorio de los últimos 20 años es de menos 700.000 personas. Los destinos principales de los paraguayos son Argentina, España, Brasil y Estados Unidos, con una alta presencia de mujeres en edad fértil.

El director del INE subrayó la necesidad de implementar políticas públicas de impacto en salud, educación y empleo para capitalizar la ventana de oportunidades demográficas. Mencionó que el país debe prepararse para un escenario de envejecimiento acelerado de la población.

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Nuevos paradigmas económicos

Ojeda planteó dos nuevos paradigmas para el desarrollo nacional: el bono de género y la economía plateada. El primero se refiere a la mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, mientras que el segundo busca aprovechar el potencial de los adultos mayores.

“Hoy hay gente mayor de 65, 70 años que está en perfectas condiciones de seguir trabajando, pero no solamente trabajando, sino que necesitan una infraestructura en donde poder hacer actividades de parsimiento, donde socializar y demás”, explicó el director.

El titular del INE concluyó que, a pesar de que Paraguay registra un crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 6,6%, superior al promedio regional, es necesario generar condiciones adecuadas para que la población, incluidos los adultos mayores, acceda a oportunidades laborales.