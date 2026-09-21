Plaza de los Desaparecidos: revitalización concluiría en noviembre

Actualmente, la Plaza de los Desaparecidos -ubicada en Paraguayo Independiente y Río Blanco- forma parte del proceso de revitalización del centro Histórico de Asunción.
Este espacio público cuenta con una carga simbólica e histórica, ya que funciona como un lugar de memoria para las víctimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura de Alfredo Stroessner.
Al respecto, la arquitecta Evelyn Madelaire confirmó que el proyecto cuenta con la participación activa de organizaciones de la sociedad civil y distintos grupos de ciudadanos.
Además, citó que los trabajos principales incluyen la renovación total de los pavimentos, la actualización de todo el sistema de iluminación, al igual que la colocación de bebederos y basureros.
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Entrega de obras para noviembre
También confirmó que el proyecto prevé incorporar un espacio memorial dedicado a las víctimas de la dictadura, un anfiteatro, áreas de estancia y también espacios destinados a exposiciones.
Finalmente, la profesional señaló que la entrega del espacio renovado al servicio de la ciudadanía está prevista para finales de noviembre.
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