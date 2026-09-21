Nacionales
21 de septiembre de 2026 a la - 20:20

Plaza de los Desaparecidos: revitalización concluiría en noviembre

Montículo de escombros en plaza con cinta de advertencia amarilla, rodeado de árboles y edificios de fondo.
Renovación de pavimento en la Plaza de los Desaparecidos de Asunción.

La Plaza de los Desaparecidos, ubicada en el centro histórico de Asunción, se encuentra en pleno proceso de revitalización como parte de una serie de intervenciones. Al respecto, la arquitecta Evelyn Madelaire adelantó que se prevé entregar las obras para finales de noviembre.

Por ABC Color
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Actualmente, la Plaza de los Desaparecidos -ubicada en Paraguayo Independiente y Río Blanco- forma parte del proceso de revitalización del centro Histórico de Asunción.

Este espacio público cuenta con una carga simbólica e histórica, ya que funciona como un lugar de memoria para las víctimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura de Alfredo Stroessner.

Al respecto, la arquitecta Evelyn Madelaire confirmó que el proyecto cuenta con la participación activa de organizaciones de la sociedad civil y distintos grupos de ciudadanos.

Hombres con chalecos naranjas y cascos amarillos conversan y trabajan en un ambiente de construcción, con señal de advertencia de zona de obra.
Coordinación para las obras en la Plaza de los Desaparecidos.

Además, citó que los trabajos principales incluyen la renovación total de los pavimentos, la actualización de todo el sistema de iluminación, al igual que la colocación de bebederos y basureros.

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Entrega de obras para noviembre

También confirmó que el proyecto prevé incorporar un espacio memorial dedicado a las víctimas de la dictadura, un anfiteatro, áreas de estancia y también espacios destinados a exposiciones.

Obreros en la Plaza de los Desaparecidos, equipo de construcción en un área al aire libre rodeada de árboles y un lago.
Trabajos en la Plaza de los Desaparecidos.

Finalmente, la profesional señaló que la entrega del espacio renovado al servicio de la ciudadanía está prevista para finales de noviembre.

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