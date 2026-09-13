La adicción y situación de calle, los principales problemas en el centro histórico de Asunción

Si bien el centro histórico de Asunción tiene hoy una dinámica distinta a su época de esplendor -cuando recorrer la calle Palma o “palmear” los sábados era casi obligatorio y la gente hacía fila para comprar en determinados comercios de la zona- la apuesta empresarial para recuperar el brillo del centro es fuerte y sin pausa.

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En este sector se concentran sedes de las distintas secretarías de Estado, la sede del Ejecutivo y del Congreso así como numerosos comercios, bancos, financieras, restaurantes, bares y hoteles, además de colegios y universidades.

Sin lugar a dudas, la Comisaría 3ª representa la unidad de mayor relevancia de la capital del país, pues tiene a su cargo la cobertura del centro y sus alrededores, donde se encuentran las oficinas administrativas de la binacional Itaipú y Yacyretá, importantes sanatorios, entre otros.

El acceso principal de esta repartición policial se sitúa sobre Nuestra Señora de la Asunción casi Jejuí, contando además con salida sobre la calle Chile, predio donde opera la Dirección de Policía y cuyo antiguo edificio se encuentra bajo protección de la Comisión Verdad y Justicia.

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La jurisdicción de la comisaría está enmarcada entre las calles General Bruguez en la zona del Mercado Municipal número 4, la avenida Gaspar Rodríguez de Francia, hacia el sur, la calle O’Leary hacia el oeste, El Paraguayo Independiente y la avenida España.

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El actual jefe de la unidad policial es el comisario principal Germán Chena, quien es un profundo conocedor de la zona, ya que una buena parte de su carrera como oficial subalterno lo hizo en la misma comisaría 3ª de Asunción, lo que lo convierte en uno de los oficiales “terceranos” más reconocidos.

La jurisdicción comprende los cinco barrios más importantes del casco histórico de la capital del país como La Encarnación, La Catedral, San Roque, Ciudad Nueva y parte del barrio General Díaz.

El Centro histórico de Asunción, refugio de mendigos y adictos

El comisario principal Chena aseguró que la jurisdicción no tiene problemas graves de inseguridad como asaltos, robos importantes u homicidios, sin embargo, los edificios viejos y abandonados del centro se han convertido en refugio de decenas de personas en situación de calle.

La mayoría, o en todo caso, en su totalidad estas personas son adictas a las drogas, duermen de día y cuando comienza a oscurecer salen en busca de cualquier cosa que puedan vender o permutar por un poco de comida y dosis de drogas.

En su recorrido, estos adictos roban cables, adornos de jardines, mangueras de los acondicionadores de aires hechas de cobre puro que venden en el mercado negro, focos y hasta pequeños accesorios de vehículos estacionados.

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En algún momento, unos años atrás, esta misma gente comenzó a atacar a los clientes de los bares del centro, pero actualmente agentes de la comisaría 3ª lograron frenar el accionar de estos con un fuerte control y personal apostado en cada esquina.

La comisaría local ha intensificado los patrullajes, pero es poco lo que puede hacer ante la problemática social que crece a diario.

Igualmente, los patrulleros se encargan de demorar y llevar a la comisaría, donde se les entrega una taza con cocido bien caliente y abundante galleta, para calmar el hambre, luego de cargar el estómago son nuevamente puestos en libertad por orden fiscal.

Trabajo conjunto con la Comisaría 5ª

Pero el combate a los jóvenes dedicados a los robos mayores, asaltos callejeros es realizado en coordinación con las comisarías aledaña como la Comisaría 5ª de Asunción, ya que la mayoría de estos menores infractores son de la Chacarita.

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Para evitar que estos suban al centro para operar, la Policía coloca puestos de controles desde la penumbra hasta el amanecer sobre las calles Yegros, Caballero y Antequera, que son sus principales vías de desplazamiento.

Mientras que unos 200 miembros de los pueblos originarios que se mantienen en la zona del Parque Caballero y los antiguos Almacenes del Ferrocarril también deambulan durante las 24 horas del día, principalmente la noche del centro de la capital.

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Estos nativos también motivados por el hambre y el vicio incurren constantemente en hechos punibles de robos bagatelarios y luego se esconden en las casas y edificios abandonados.

Según el comisario Chena con la implementación de nuevas estrategias y trabajo continuo durante las 24 horas se redujo el índice de hechos punibles en la jurisdicción, en agosto tuvimos alrededor de 30 denuncias.

“Es importante recalcar que en esta zona casi no hay problemas de peleas familiares, en agosto tuvimos solo cuatro denuncias por maltratos de pareja”, señaló Chena.

Comisiones vecinales

Otro factor muy importante para el éxito en el trabajo policial en el centro de Asunción son las comisiones vecinales y el apoyo que aportan a la comisaría. En la jurisdicción de la comisaría 3ª hay nueve comisiones vecinales reconocidas.

Cada una de estas comisiones ayuda y aporta para el mantenimiento de las patrulleras, como compra de repuestos, cubiertas, baterías y hasta la mano de obra para las reparaciones de los vehículos que literalmente trabajan las 24 horas durante los siete días de la semana.

Gracias a los trabajos desplegados y el aumento de la cantidad de uniformados el centro de Asunción se volvió más seguro, lo que ayudó a que haya movimiento en los locales nocturnos.

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Otro aspecto importante de la presencia policial constante es que los usuarios del transporte público puedan estar tranquilos en las paradas de los buses sin ser víctimas de ataques y hostigamientos de los adictos y marginales como sucedía anteriormente.

Antiguo calabozo, símbolo de resistencia a la dictadura

El antiguo edificio de la comisaría 3ª está ubicado sobre calle Chile casi Jejuí, pero en julio del 2016 la unidad policial se mudó al nuevo local ubicado en el mismo predio, pero sobre la calle paralela que es Nuestra Señora de la Asunción.

Otra parte del antiguo edificio es actualmente la sede de la Dirección de Policía de Asunción, con todas las oficinas y dependencias que la componen.

A pedido de miembros de la Comisión Verdad y Justicia, víctimas de la dictadura, partes del antiguo edificio como el calabozo permanezcan protegidos como símbolo de resistencia a aquellos terribles años, en que muchos compatriotas fueron a parar en aquel tenebroso lugar sólo por pensar diferente.