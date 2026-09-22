Acoso digital y sexual en la UNA: activan protocolo con la Fiscalía para investigar a responsables

La Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción (FEUNA) alzó la voz esta semana para exponer un grave esquema de acoso sexual, violencia digital y manipulación de imágenes que afectó la integridad de varias alumnas de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA) y que luego se extendió a otras unidades académicas. La denuncia formal puso al descubierto el modus operandi de los ataques y encendió las alarmas en el campus universitario.

Ante la gravedad de los hechos, representantes estudiantiles y autoridades de la UNA se reunieron de urgencia esta mañana con referentes del Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional y la Fiscalía para instalar una mesa de crisis interinstitucional.

Durante la reunión, los representantes de las distintas instancias públicas acordaron trabajar de manera interinstitucional para brindar acompañamiento psicológico a las víctimas y acelerar la investigación penal para dar con los responsables.

En ese sentido, la asesora jurídica del Rectorado, Silvia Casaccia, manifestó que primero trabajarán en el acompañamiento de las víctimas y que para ello se seguirá un estricto protocolo.

Protocolo de contención e investigación con la Fiscalía para hallar a los responsables

“Se instaló una mesa institucional para apoyar a las víctimas de acoso sexual y digital. Se va a seguir un estricto protocolo, donde se individualizará a las víctimas, se les dará contención emocional para que se puedan sentir seguras de retornar a sus espacios de estudio”, explicó la asesora jurídica del Rectorado de la UNA.

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Asimismo, explicó que trabajarán con el Ministerio Público para iniciar una investigación para así hallar a los responsables del hecho, para posteriormente realizar la denuncia en los canales que corresponda.

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El Rectorado de la UNA emitió un comunicado acerca de las acciones que implementarán, e igualmente estableció un canal oficial para la recepción de solicitudes de atención y denuncias relacionadas con violencia digital y de género.

La gestión estará a cargo de la Dirección de Bienestar Institucional (DBI), que habilitó el correo electrónico dbi@rec.una.py. A través de este medio se centralizarán las comunicaciones y se coordinará la atención de cada caso.

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La DBI trabajará conjuntamente con la Asesoría Jurídica del Rectorado y el Ministerio de la Mujer. Igualmente, se prevé la derivación de los casos a las instancias competentes, según corresponda.

En el comunicado informan, además, acerca de los profesionales especializados del Ministerio de la Mujer que brindarán atención en las instalaciones de la Dirección General de Extensión Universitaria.

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La UNA señaló que las denuncias serán tratadas de manera confidencial. Asimismo, se resguardará la información y la identidad de las personas involucradas. La institución indicó que se buscará evitar la exposición y revictimización de las personas afectadas.

Informaron, además, que la Línea 137 – SOS Mujer estará disponible para la atención, orientación y contención ante situaciones de violencia.