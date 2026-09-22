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22 de septiembre de 2026 a la - 09:41

Crisis en IPS: Justifican fallas informáticas y niegan desfalco

Vista aérea de un área urbana en Paraguay con un edificio destacado en el centro y vehículos estacionados.
Fachada aerea del Hospital Central del IPS, en Asunción. Foto: archivo.Gentileza Instituto de Previsión Social (IPS).

Una reciente auditoría interna en el Instituto de Previsión Social (IPS) sacó a la luz una diferencia contable y de trazabilidad de insumos médicos que asciende a 625.000 millones de guaraníes, aproximadamente 100 millones de dólares acumulada entre los años 2020 y 2024. El gerente de Tecnología de la previsional sostuvo que las inconsistencias entre el inventario y la entrega de medicamentos se debieron a errores en la integración de sistemas implementados durante la pandemia.

Por ABC Color
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Ante las constantes interrupciones en los sistemas informáticos y la falta de insumos, las autoridades de la previsional salieron a ofrecer explicaciones sobre el origen de estas irregularidades.

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En entrevista con ABC Cardinal, el gerente de Desarrollo y Tecnología del IPS, Juan Carlos Frutos, descartó que las fallas del sistema informático en las ventanillas estén directamente relacionadas con el multimillonario desbalance y rechazó que haya existido un desfalco.

Según el funcionario, el problema central se originó durante la pandemia del COVID-19, cuando se implementó una nueva herramienta de gestión en el parque sanitario que no contempló diversas variables operativas al momento de reanudarse las actividades normales.

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Fallas de origen y falta de respaldo

Frutos explicó que en varias dependencias —como en la clínica del IPS en Encarnación— se mantuvo la práctica de no exigir papeletas físicas o firmas a los asegurados para la entrega de remedios, una medida adoptada excepcionalmente durante la crisis sanitaria que se extendió indebidamente en el tiempo.

Mujer sentada en una silla, vestida con camiseta gris y jeans, habla por teléfono con expresión triste, junto a una botella de agua.
Una mujer conversa por teléfono mientras espera en el albergue del Hospital Central del IPS. Foto: archivo.

Debido a esto, aunque el registro informático señala que los medicamentos fueron dispensados a los pacientes, la institución no cuenta con el respaldo físico para contrastar la información en las auditorías.

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“No lo consideramos un desfalco, sino un aspecto procedimental que debemos revisar en detalle. Conforme a los registros que hoy se tienen, el medicamento efectivamente llegó al asegurado”, afirmó Frutos agregando que desde el 2023 se realizaron ajustes técnicos y que en la actualidad la brecha contable ha sido corregida en los sistemas operativos.

Estante de farmacia con envases de medicamentos organizados y etiquetas visibles en un ambiente limpio y bien iluminado.
La farmacia del Hospital Ingavi del IPS exhibe productos farmacéuticos en estantes ordenados. Foto: archivo.

Respecto a la recurrente frase “no hay sistema” manifestada por los asegurados en los puestos de atención y que imposibilita las consultas médicas, Frutos aseveró que las caídas generales a nivel nacional han sido puntuales —atribuidas en ocasiones a problemas de refrigeración en el centro de datos o cortes de fibra óptica y energía eléctrica en el interior del país— y enfatizó que existen protocolos de contingencia en papel para evitar la interrupción del servicio.

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Fuerte reclamo por la falta de sanciones

Durante la conversación la explicación oficial fue cuestionada debido a que la falta de controles y la caída recurrente de las plataformas digitales han servido históricamente como fachada para esquemas de corrupción.

PGN en la Bicameral. Defensa de Salud Pública. Derlis León presidente de IPS.
El presidente del IPS, Derlis León ante la Bicameral del Congreso en la Defensa del presupuesto para Salud Pública. Foto: archivo.

Asimismo, el vocero fue cuestionado por la profunda crisis de credibilidad que atraviesa la institución y la impunidad en torno al caso, dado que hasta el momento no existen personas imputadas ni detenidas por el faltante millonario.

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Al respecto, frutos indicó que actualmente se lleva a cabo una revisión minuciosa y un trabajo conjunto con auditorías externas y las áreas de Salud y Logística, a fin de elevar los antecedentes al Presidente del IPS, Derlis León, y deslindar responsabilidades administrativas o penales si correspondiere.