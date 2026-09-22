Crisis en IPS: Justifican fallas informáticas y niegan desfalco

Ante las constantes interrupciones en los sistemas informáticos y la falta de insumos, las autoridades de la previsional salieron a ofrecer explicaciones sobre el origen de estas irregularidades.

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En entrevista con ABC Cardinal, el gerente de Desarrollo y Tecnología del IPS, Juan Carlos Frutos, descartó que las fallas del sistema informático en las ventanillas estén directamente relacionadas con el multimillonario desbalance y rechazó que haya existido un desfalco.

🔴 “NO HAY SISTEMA”: IPS EXPLICA QUÉ PASA CUANDO CAE EL SISTEMA DE MEDICAMENTOS



🔶 Ante las denuncias sobre problemas en el control y trazabilidad de medicamentos del IPS, Juan Carlos Frutos, gerente de Desarrollo y Tecnología del IPS, explicó que las caídas del sistema no… pic.twitter.com/YMfB3mIZzK — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) September 22, 2026

Según el funcionario, el problema central se originó durante la pandemia del COVID-19, cuando se implementó una nueva herramienta de gestión en el parque sanitario que no contempló diversas variables operativas al momento de reanudarse las actividades normales.

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Fallas de origen y falta de respaldo

Frutos explicó que en varias dependencias —como en la clínica del IPS en Encarnación— se mantuvo la práctica de no exigir papeletas físicas o firmas a los asegurados para la entrega de remedios, una medida adoptada excepcionalmente durante la crisis sanitaria que se extendió indebidamente en el tiempo.

Debido a esto, aunque el registro informático señala que los medicamentos fueron dispensados a los pacientes, la institución no cuenta con el respaldo físico para contrastar la información en las auditorías.

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“No lo consideramos un desfalco, sino un aspecto procedimental que debemos revisar en detalle. Conforme a los registros que hoy se tienen, el medicamento efectivamente llegó al asegurado”, afirmó Frutos agregando que desde el 2023 se realizaron ajustes técnicos y que en la actualidad la brecha contable ha sido corregida en los sistemas operativos.

Respecto a la recurrente frase “no hay sistema” manifestada por los asegurados en los puestos de atención y que imposibilita las consultas médicas, Frutos aseveró que las caídas generales a nivel nacional han sido puntuales —atribuidas en ocasiones a problemas de refrigeración en el centro de datos o cortes de fibra óptica y energía eléctrica en el interior del país— y enfatizó que existen protocolos de contingencia en papel para evitar la interrupción del servicio.

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Fuerte reclamo por la falta de sanciones

Durante la conversación la explicación oficial fue cuestionada debido a que la falta de controles y la caída recurrente de las plataformas digitales han servido históricamente como fachada para esquemas de corrupción.

Asimismo, el vocero fue cuestionado por la profunda crisis de credibilidad que atraviesa la institución y la impunidad en torno al caso, dado que hasta el momento no existen personas imputadas ni detenidas por el faltante millonario.

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Al respecto, frutos indicó que actualmente se lleva a cabo una revisión minuciosa y un trabajo conjunto con auditorías externas y las áreas de Salud y Logística, a fin de elevar los antecedentes al Presidente del IPS, Derlis León, y deslindar responsabilidades administrativas o penales si correspondiere.