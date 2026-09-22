Comisión sobre IPS comenzará investigando colocación de fondos en bancos, dice Amarilla

Ayer tuvo lugar la primera sesión de la comisión formada por la Cámara de Senadores para investigar presuntas irregularidades y la acumulación de deudas en el Instituto de Previsión Social (IPS), una comisión creada luego del escándalo generado por la imputación de dos expresidentes y varios funcionarios de la previsional por supuestos malos manejos de fondos y ejecución de obras de infraestructura.

La comisión es encabezada por el senador Dionisio Amarilla (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA) e integrada también por Lizarella Valiente, Lilian Samaniego, Natalicio Chase, Antonio Barrios (ANR, Partido Colorado) y Esperanza Martínez (Partido Participación Ciudadana).

En conversación con ABC Cardinal este martes, el senador Dionisio Amarilla explicó que la sesión de ayer fue para designar a las autoridades de la comisión y que esta volverá a reunirse el próximo jueves para presentar los instrumentos de compilación de datos que empleará en su investigación de las finanzas de la previsional.

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En otra ocasión, el senador Amarilla adelantó que la comisión convocará al presidente del IPS, Derlis León; a su predecesor, el actual ministro de Salud Isaías Fretes; y a autoridades de la Contraloría General de la República y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

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Analizarán colocación de fondos del IPS en bancos

Hoy, el legislador dijo que el primer aspecto sobre el que la comisión indagará será la colocación de fondos del IPS en el sistema financiero paraguayo.

Ese aspecto de las finanzas de la previsional ha sido objeto de controversia recientemente, luego de que fuera reportado que el IPS depositó en Ueno Bank – banco vinculado a exsocios comerciales del presidente Santiago Peña - una cantidad de dinero del fondo de pensiones del IPS mayor a lo que permite la Ley de Superintendencia de Jubilaciones como depósitos de inversión.

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La Ley de Superintendencia de Jubilaciones establece que la colocación de fondos en una sola entidad financiera no puede superar el 10% del valor total del portafolio global ni el 20% del pasivo exigible del banco emisor. Hasta abril pasado, el IPS mantenía depositados en Ueno Bank 2,15 billones de guaraníes, equivalente a casi el 11% del portafolio global de la previsional.

En julio, el IPS se vio obligado a retirar fondos “a la vista” depositados en Ueno para acatar los límites establecidos en esa ley.

“La ley tiene limitantes en relación al patrimonio de los bancos y las colocaciones del IPS, pero como son noticias oficiosas mayoritariamente las que circulan, queremos que oficialmente el IPS nos informe sobre sus colocaciones”, dijo el senador Amarilla. “La ley tiene líneas muy finas cuando hace la clasificación de colocaciones”.

“Contexto global”

Más allá de la colocación de fondos, el parlamentario enfatizó que la comisión debe hacer un análisis del “contexto global” de la situación del IPS y sus fondos de administración y salud, y determinar, por ejemplo, cuál es el criterio por el cual algunos proveedores de la previsional reciben sus pagos mientras que con otros la institución acumula deudas.

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Recientemente, el presidente del IPS, Derlis León, afirmó que el Fondo de Salud de la previsional está desfinanciado a razón de entre 12 y 15 millones de dólares por mes.

El senador Amarilla afirmó que la comisión que preside investigará si ese faltante deriva de un aumento de la demanda de servicios de salud de parte de los asegurados o si obedece a sobrefacturaciones u otras irregularidades en los procesos de adquisición.