Primavera con cuatro patas: abren adopción para cachorros que buscan una segunda oportunidad

La primavera trae nuevas oportunidades. La Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal invita a la ciudadanía a abrirles las puertas de su hogar a los animales rescatados de situaciones de maltrato que hoy buscan una segunda oportunidad.

Desde la institución presentan el Catálogo Primavera - Edición Cachorros, en donde se observa a los peluditos que están disponibles para ser adoptados. Entre las mascotas se encuentran “Pan” y “Bulma”, dos cachorritas de dos meses que fueron rescatadas y que buscan un lugar seguro y lleno de cariño donde puedan crecer.

Lea más: Organización impulsa proyecto de ley que endurece penas por maltrato animal

Bajo el lema “¡Adoptá, no compres!”, se invita a la comunidad a sumar un nuevo integrante a sus hogares y apoyar el bienestar animal en el país. Esta campaña busca visibilizar las historias de perritos y gatitos que esperan ser parte de un hogar seguro.

Animalitos declarados “seres sintientes”: el compromiso de adoptar una mascota

Recordemos que, en consonancia con la Ley N° 7.513/25, las mascotas son reconocidas como seres sintientes, lo que refuerza el compromiso de garantizarles condiciones de vida dignas, seguras y protegidas.

En este sentido, el proceso de adopción gestionado por la institución incluye un compromiso explícito de castración, así como un seguimiento posterior para supervisar la adaptación y el bienestar del animal en su nuevo entorno.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para recibir información detallada sobre las mascotas disponibles o coordinar el trámite de adopción, las personas interesadas pueden comunicarse al número 0994-341-696.