Nacionales
22 de septiembre de 2026 a la - 10:32

Primavera con cuatro patas: abren adopción para cachorros que buscan una segunda oportunidad

Dos cachorros miran a la cámara, uno con diadema de flores rosas y otro con flores blancas, sobre un fondo de flores amarillas.
La Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal presenta una campaña de adopción de cachorros en el marco de la Primavera.Defensa Animal

Aprovechando el inicio de la primavera, la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal lanza una nueva y colorida campaña de adopción, buscando encontrar un hogar para animales que están a su resguardo y fueron rescatados de situaciones de maltrato.

Por ABC Color
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La primavera trae nuevas oportunidades. La Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal invita a la ciudadanía a abrirles las puertas de su hogar a los animales rescatados de situaciones de maltrato que hoy buscan una segunda oportunidad.

Desde la institución presentan el Catálogo Primavera - Edición Cachorros, en donde se observa a los peluditos que están disponibles para ser adoptados. Entre las mascotas se encuentran “Pan” y “Bulma”, dos cachorritas de dos meses que fueron rescatadas y que buscan un lugar seguro y lleno de cariño donde puedan crecer.

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Bajo el lema “¡Adoptá, no compres!”, se invita a la comunidad a sumar un nuevo integrante a sus hogares y apoyar el bienestar animal en el país. Esta campaña busca visibilizar las historias de perritos y gatitos que esperan ser parte de un hogar seguro.

Animalitos declarados “seres sintientes”: el compromiso de adoptar una mascota

Recordemos que, en consonancia con la Ley N° 7.513/25, las mascotas son reconocidas como seres sintientes, lo que refuerza el compromiso de garantizarles condiciones de vida dignas, seguras y protegidas.

Cachorros Pan y Bulma con coronas de flores, mostrando alegría en un entorno natural lleno de flores.
Las cachorritas Pan y Bulma, están listas para encontrar una familia que les ofrezca un lugar seguro donde puedan crecer.

En este sentido, el proceso de adopción gestionado por la institución incluye un compromiso explícito de castración, así como un seguimiento posterior para supervisar la adaptación y el bienestar del animal en su nuevo entorno.

Para recibir información detallada sobre las mascotas disponibles o coordinar el trámite de adopción, las personas interesadas pueden comunicarse al número 0994-341-696.