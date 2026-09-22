LaMafiaManda: juez autoriza “escarbar” en celulares de altos mandos de Senad

Cuatro celulares incautados en el marco del proceso a la sobrina de Euallio “Lalo” Gomes y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en el marco de la causa derivada del caso #LaMafiaManda, serán sometidos a una pericia informática que fue autorizada por el juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal, mediante Auto Interlocutorio (AI) N° 348.

Los teléfonos móviles son de la marca Apple, uno de ellos modelo iPhone 13 fue encontrado en la vivienda que fue allanada en Pedro Juan Caballero y pertenecería a Helga Lizany Concepción Solís Gomes; así también, un iPhone 17 Pro Max que pertenece al comandante de las fuerzas especiales Aldo Osmar Pintos Martínez, y pareja de Lizany.

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De la misma forma serán sometidos a pericia forense otros dos celulares, los iPhone 17 Pro Max y 15 Pro Max, pertenecientes al director de Inteligencia de la Senad, Cristhian Porfirio Amarilla Cabaña y Alicia Marlene Vázquez Samaniego, respectivamente.

Para dicha tarea, los fiscales encargados de la causa propusieron como perito informático a la Lic. Shirley Taboada, de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible (SIU) Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos de la Policía, para la realización de la diligencia solicitada.

¿Qué busca la Fiscalía en los celulares de los agentes de Senad?

Teniendo en cuenta que esta causa es derivada de la causa Pavo Real Py II y el caso #LaMafiaManda, mediante los cuales se tuvieron conocimiento de los chats que mantenía el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista con integrantes del Poder Judicial, la Fiscalía, la Senad e incluso la Policía Nacional, es que el Ministerio Público ahora pretende realizar el análisis de los celulares de gente que tuvo contacto con él.

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Es en ese marco que la Fiscalía solicitó la extracción de datos de los celulares y otros dispositivos, lo que fue autorizado por el juez Osmar Legal. Para ello se establecieron puntos de pericia consistente en la búsqueda y extracción de datos actuales y eliminados de los mismos.

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Así, los investigadores buscarán en registros de llamadas perdidas, recibidas, marcadas, mensajes de texto SMS, mensajes de voz entrantes, salientes, guardados, borradores, mensaje de voz. Además, de los elementos de la agenda telefónica, actuales y eliminados.

Igualmente, se pretende obtener datos actuales y eliminados de plataformas de Whatsapp, Instagram, Facebook, Telegram, Threema, Zangi como otras de mensajerías, entrantes, salientes, guardados, borradores, mensaje de voz.; así como de correos electrónicos vinculados a los equipos móviles.

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Por otra parte, también se incluyen como punto de pericia, los datos actuales y eliminados de registros de realización de giros, de extracciones bancarias, así como cualquier archivo donde se asienten la realización de operaciones monetarias. Dentro de este aspecto, también se pretende obtener datos que indiquen descarga e instalación de aplicaciones de entes bancarios, financieros, cooperativas, comerciales y billeteras digitales.

También se pretende contar con datos relacionados al archivo de imágenes, fotografías, filmaciones, archivos multimedia que puedan estar relacionadas con la coordinación y comisión de actividades ilícitas; al igual que datos sobre tarjetas de crédito o débito almacenados como metadatos en texto de aplicaciones, navegadores o en archivos de texto.

Todos los imputados en el caso #LaMafiaManda

Esta causa se inició como derivación de la investigación abierta a partir de la información obtenida mediante la extracción de datos del celular del diputado Eulalio Gomes, incautado en el allanamiento que concluyó con su muerte en un enfrentamiento con la Policía, el 19 de agosto del 2024.

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Los chats del legislador expusieron esquemas de presunta corrupción en instituciones como la Fiscalía, el Poder Judicial, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), que ya generaron consecuencias en distintos ámbitos.

Además de los altos jefes de la Senad como Hugo Derlis Baptista Báez y Cristhian Profirio Amarilla Cabaña, también están procesados y con prisión preventiva la funcionaria de la Fiscalía Helga Lizany Concepción Solís Gomes, sobrina de Eulalio “Lalo” Gomes; Aldo Osmar Pintos Martínez (50), coronel del Ejército Paraguayo y Alicia Marlene Vázquez Samaniego (43), agente especial subinspector de la institución antidrogas.

Chats revelaron nexo corrupto con la Senad

Las numerosas causas abiertas luego de la revelación del contenido de los chats que mantenía Eulalio “Lalo” Gomes expusieron esquemas de corrupción y también de filtraciones de datos sensibles y protección hacia su persona y su reputación en la zona del departamento de Amambay, donde tenía su bastión.

Dichas conversaciones fueron analizadas por la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de Antinarcóticos de la Policía, en un documento de 330 páginas, donde también se incluyen comunicaciones por mensajes en plataformas de WhatsApp y Sky ECC de Alexandre Rodrigues Gomes.

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Los datos que allí se mencionan también sustentan el Acta de Imputación N° 10, presentada por la agente fiscal Ingrid Cubilla, quien además es integrante del equipo del caso Pavo Real Py I y II, junto con los fiscales José Martín Morínigo, Christian Ortiz y Luis Said, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado.

Además, todos esos datos también sustentan la medida de prisión preventiva para los agentes Helga Lizany Concepción Solís Gomes, sobrina de Eulalio “Lalo” Gomes; Cristian Porfirio Amarilla Cabaña (48), agente especial prefecto; Aldo Osmar Pintos Martínez (50), coronel del Ejército Paraguayo; Alicia Marlene Vázquez Samaniego (43), agente especial subinspector, y Hugo Derlis Baptista Báez (56), agente especial supervisor general de la Senad.