Nueva Alborada: denuncian por presunta lesión de confianza a exintendente candidato a rekutú por la ANR

El intendente de Nueva Alborada, Juan Alberto Haugg (Alianza), a través de su representante legal, el abogado Arnaldo Gaona, presentó denuncia penal contra el exintendente Óscar Martínez (ANR-HC), por presunta lesión de confianza, estafa y asociación criminal. La denuncia fue presentada ante la Unidad Penal N.° 8 de la Fiscalía de Encarnación, a cargo de Luis Albertini.

Solicitan investigar una serie de transferencias directas al Consejo de Desarrollo Distrital, desde el año 2022 al 2026, por las cuales no existen documentos respaldatorios y sugiere un manejo discrecional del dinero público.

Las transferencias totalizan un monto de G. 1.766.123.140. El consejo está compuesto por funcionarios y operadores políticos afines al jefe comunal, según denuncian. Además de la falta de prueba documental, no hay obras verificables que haya hecho este consejo, según refirió Gaona.

Además, previamente denunciaron a concejales oficialistas, quienes realizaron sesiones paralelas para intentar imponer un jefe comunal afín al exintendente. La situación fue dirimida por el Tribunal Electoral, que confirmó la elección de Haugg para completar el período vacante, tras la renuncia de Martínez.

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Irregularidades denunciadas

También manifiestan un manejo irracional de los recursos de la Municipalidad, como facturas con montos inflados, como la reparación de una camioneta municipal que costó más de G. 98 millones.

También hallaron facturas millonarias por supuestas contrataciones directas para reparación de caminos, a empresas de otros candidatos colorados cartistas de otro distrito del departamento, esto previo a las elecciones internas.

En el acta de recepción del 30 de marzo, como en la orden de pago y la factura (23/03) de la obra, no se especifican los lugares donde se hicieron los mantenimientos de caminos, obra que costó casi G. 300 millones.

Los denunciantes piden que se investigue a fondo, porque la comunidad es un distrito carenciado, con muchas necesidades para que sus autoridades manejen de manera irregular los fondos públicos.

También refieren de obras en escuelas rurales, que están siendo sometidas a investigación, ante la presunción de que las construcciones no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad. Tras los resultados del análisis, presentarán los documentos para ampliar la denuncia, afirmó el representante legal.

Gaona refirió que piden celeridad a la Justicia, quienes deben, a estas alturas, con los elementos documentales presentados, por lo menos llamar a declarar al exjefe comunal y presentar una imputación.

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Candidato al rekutú

Óscar Martínez se unió a las filas de Honor Colorado para los comicios internos, celebrados en junio de este año. Previamente ganó las elecciones de 2021 con el movimiento Fuerza Republicana.

Es actualmente el candidato por la lista 1 del Partido Colorado, tras salir victorioso en la interna de la ANR, con el 63% de los votos del electorado colorado, sobre la particular candidata de Colorado Añeteté que fue viral por tener como segundo nombre “Chakira”.

Ante la consulta sobre la denuncia en su contra, el candidato no respondió comunicaciones por llamada ni mensajes. No obstante, permanecemos abiertos a si desea referirse a los reclamos sobre su administración.