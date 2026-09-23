Ayolas: El nivel del Paraná baja 18 cm y proyectan mayor descenso

Según el informe del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Ayolas, con datos de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), el nivel del río se ubica 80 cm por debajo de la cota de alerta (4,20 m) y 1,10 m por debajo del umbral de inundabilidad (4,50 m), sin riesgo inmediato.

Las proyecciones del Departamento de Hidrología de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY) indican que el descenso continuará. Para este jueves se prevé una cota de entre 3,20 y 3,10 m, mientras que para el viernes y el sábado se estima un nivel de 3 y 2,90 metros, respectivamente.

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La altura normal en la zona es de 1,80 m, por lo que el cauce se mantiene por encima del promedio, aunque en clara retracción. Técnicos descartan un pico de crecida para fines de septiembre, pero advierten que el mayor impacto de El Niño se concentrará entre octubre y diciembre, con lluvias intensas capaces de elevar nuevamente el nivel del río.

Antecedentes de inundaciones

En 1983, la cota llegó a 8 m (registro máximo histórico). En 2014, la altura del Paraná se ubicó en 7,30 m y en 2018 llegó a 7 metros. Entre octubre y noviembre de 2023, la crecida alcanzó los 5,97 metros, superando en más de un metro la cota de inundabilidad (4,50 m).

El fenómeno afectó a 573 familias (2.744 personas) de los barrios San Rafael, María Auxiliadora, San José Mí y el asentamiento Atinguy. Se activó la alerta roja y se habilitaron refugios en gimnasios y escuelas locales.

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El COE de Ayolas mantiene un monitoreo permanente y recomienda a la población ribereña seguir atenta a las actualizaciones oficiales de cara al trimestre crítico, entre octubre y diciembre, finalizó.

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