Productores de cebolla aprovechan buenos precios y piden controles al contrabando

La situación genera expectativas favorables entre las familias productoras, aunque mantienen la preocupación por el ingreso de productos extranjeros, principalmente de contrabando, que podría provocar una caída de los precios.

El productor Valentín Génes, de la compañía Guavirá del distrito de Caaguazú, señaló que actualmente el costo de producción de la cebolla ronda entre G. 3.000 y G. 3.500 por kilogramo en finca, por lo que el precio actual les permite obtener una ganancia importante.

Génes explicó que las condiciones climáticas registradas durante el ciclo productivo generaron ataques de diferentes plagas y enfermedades, principalmente debido a las lluvias y los cambios repentinos del clima. Los productores tuvieron que aumentar sus esfuerzos y gastos para controlar estos problemas y evitar pérdidas en sus cultivos.

A pesar de estas dificultades, actualmente los agricultores se encuentran cosechando una importante cantidad de cebolla, con precios que les permiten recuperar los costos de producción y obtener un margen favorable.

El productor manifestó que esperan que los precios se mantengan durante toda la temporada, ya que de ello depende en gran medida el ingreso de numerosas familias rurales que se dedican al cultivo de cebolla.

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Génes recordó que el año pasado los productores atravesaron una situación complicada debido a la caída del precio. En ese entonces, la cebolla llegó a comercializarse entre G. 2.000 y G. 2.500 el kilogramo en finca, lo que ocasionó importantes pérdidas para los agricultores.

Actualmente, la situación es diferente y el precio de aproximadamente G. 6.000 el kilo representa un escenario favorable. Sin embargo, los productores temen que el ingreso masivo de cebolla extranjera, especialmente de contrabando, pueda saturar nuevamente el mercado y generar una disminución del valor de la producción nacional.

El agricultor pidió a las autoridades mantener y endurecer los controles al ingreso irregular de productos, de manera a garantizar la comercialización de la producción nacional y evitar que los agricultores paraguayos queden en desventaja frente a productos que ingresan al país sin cumplir con los controles correspondientes.

Señaló que mantener un precio favorable permitirá que muchas familias rurales tengan mejores ingresos y puedan mejorar sus condiciones de vida, por lo que consideró fundamental proteger la producción nacional durante la temporada de cosecha.

Unos 80 productores en Guavirá

Génes explicó que solamente en la compañía Guavirá y sus alrededores existen unos 80 productores de cebolla, quienes dependen de la actividad agrícola para generar ingresos para sus familias.

En cuanto al acompañamiento institucional, indicó que los productores no reciben asistencia de insumos por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), aunque sí cuentan con apoyo técnico de un profesional de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg).

Sin embargo, señaló que un solo técnico resulta insuficiente para atender a todos los productores, debido a la cantidad de agricultores y organizaciones que requieren asistencia en el distrito.

Ataques de plagas

Por su parte, el técnico de la DEAg, ingeniero Alexis Vera, explicó que durante este año se registraron varios problemas sanitarios en los cultivos, principalmente antracnosis, trips y otras enfermedades y plagas.

Indicó que estos ataques pudieron ser controlados y que, finalmente, no llegaron a ocasionar daños considerables en los cultivos de la zona.

Vera señaló además que actualmente es el único especialista en producción de cebolla del distrito de Caaguazú, por lo que debe atender a los productores de la zona y, al mismo tiempo, brindar asistencia a varias organizaciones agrícolas.

Producción nacional

El técnico explicó que actualmente la demanda nacional de cebolla ronda los 120.000 kilos por día y que la producción nacional disponible podría permitir abastecer el mercado durante aproximadamente 90 días.

De acuerdo con su estimación, hasta diciembre se podría contar con una importante cantidad de producción nacional, con capacidad para abastecer buena parte de la demanda existente.

Posteriormente, una vez que disminuya la producción local, nuevamente se tendría que recurrir a la cebolla de origen extranjero para completar el abastecimiento del mercado.

Vera destacó que actualmente se registra una buena cantidad de cosecha de cebolla, lo que está permitiendo atender la demanda nacional y mantener un escenario favorable para los productores.

Los agricultores, mientras tanto, esperan que la buena producción pueda mantenerse acompañada de precios rentables, de manera a recuperar los costos de cultivo, obtener ganancias y sostener a las familias que dependen de esta actividad.