Revocan condena a María Esther Roa por supuesta difamación

En abril de este año, la abogada María Esther Roa, activista de la organización “Somos Anticorrupción Paraguay” e integrante de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, fue condenada a 100 días multa por difamación en contra del abogado Guillermo Duarte Cacavelos.

El letrado había querellado a su colega por haber publicado un vídeo en redes sociales en el que se apuntaba que “negoció” la impunidad de su suegro, el extitular de la ANDE Carlos Heisele.

Por el caso, la Primera Sala del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de la Capital resolvió por mayoría declarar admisible el recurso interpuesto por la defensa de Roa, ejercida por el abogado Guillermo Ferreiro y así revocar de manera íntegra la sentencia definitiva.

La resolución fue suscripta por los magistrados Jesús María Riera Manzoni y Mario Camilo Torres, quienes coincidieron en dejar sin efecto la sanción dictada previamente contra la profesional. Por su parte, el magistrado Paublino Escobar Garay emitió un voto en disidencia.

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Argumento para revocar la condena

La alzada determinó que el juzgado de primera instancia valoró conjuntamente dos pruebas periciales de valor decisivo como si arrojaran una conclusión idéntica, sin embargo, existía una contradicción entre el dictamen informático, que descartó el uso de inteligencia artificial, aunque otro informe sí apuntaba que la voz fue generada con esa tecnología.

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Como antecedente, la querellada también había compartido la publicación con un mensaje específico sobre el desconocimiento sobre la autenticidad del contenido. “No sabemos aún si el audio que circula es auténtico, pero lo cierto es que el proceso penal contra Carlos Heisele, expresidente de la ANDE, y otros funcionarios terminó en total impunidad”, había declarado Roa.

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