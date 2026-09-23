Nacionales
23 de septiembre de 2026 a la - 20:28

Revocan condena a María Esther Roa por supuesta difamación

Hombre en traje gris y corbata sonriente junto a mujer rubia en blusa gris, ambos en reunión con documentos y laptops.
Imagen de archivo: la abogada María Esther Esther, activista anticorrupción, y el abogado Guillermo Ferreiro, quien la representó legalmente en este caso. Gentileza

Un Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Asunción revocó la condena por difamación dictada contra la abogada y activista María Esther Roa de Espínola. La alzada dejó sin efecto el fallo de primera instancia al detectar vicios de fundamentación y contradicciones probatorias no resueltas

Por ABC Color
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En abril de este año, la abogada María Esther Roa, activista de la organización “Somos Anticorrupción Paraguay” e integrante de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, fue condenada a 100 días multa por difamación en contra del abogado Guillermo Duarte Cacavelos.

El letrado había querellado a su colega por haber publicado un vídeo en redes sociales en el que se apuntaba que “negoció” la impunidad de su suegro, el extitular de la ANDE Carlos Heisele.

Por el caso, la Primera Sala del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de la Capital resolvió por mayoría declarar admisible el recurso interpuesto por la defensa de Roa, ejercida por el abogado Guillermo Ferreiro y así revocar de manera íntegra la sentencia definitiva.

La resolución fue suscripta por los magistrados Jesús María Riera Manzoni y Mario Camilo Torres, quienes coincidieron en dejar sin efecto la sanción dictada previamente contra la profesional. Por su parte, el magistrado Paublino Escobar Garay emitió un voto en disidencia.

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Argumento para revocar la condena

La alzada determinó que el juzgado de primera instancia valoró conjuntamente dos pruebas periciales de valor decisivo como si arrojaran una conclusión idéntica, sin embargo, existía una contradicción entre el dictamen informático, que descartó el uso de inteligencia artificial, aunque otro informe sí apuntaba que la voz fue generada con esa tecnología.

La abogada y activista María Esther Roa.
La abogada y activista María Esther Roa.

Como antecedente, la querellada también había compartido la publicación con un mensaje específico sobre el desconocimiento sobre la autenticidad del contenido. “No sabemos aún si el audio que circula es auténtico, pero lo cierto es que el proceso penal contra Carlos Heisele, expresidente de la ANDE, y otros funcionarios terminó en total impunidad”, había declarado Roa.

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