Caso Hernán Rivas: tras condena, Fiscalía debe investigar testimonio falso en juicio

Las circunstancias en las que el senador colorado Hernán Rivas obtuvo el título falso de abogado y que llevaron a que el Tribunal de Sentencia lo calificara como “alumno fantasma” para luego condenarlo a 8 años de cárcel, deberán ser objeto de una exhaustiva investigación por parte de la Fiscalía.

De hecho, para la abogada y activista anticorrupción María Esther Roa, la investigación realizada con relación al supuesto título falso de abogado del senador colorado cartista Hernán David Rivas, también debió incluir a las autoridades de la Universidad Sudamericana. Por esta razón, realizó una denuncia ante la Fiscalía para que se pueda aclarar esta situación.

Lea más: Roa aboga por ampliar investigación sobre supuesto título falso de Rivas

En este escenario, la situación de las personas que acudieron a declarar en juicio como testigos sobre situaciones que a todas luces no ocurrieron, también deberá ser investigada por la Fiscalía.

Tras condenar a Rivas por producción mediata de documento público de contenido falso y uso de documento público de contenido falso, el colegiado presidido por la jueza María Fernanda García de Zúñiga e integrado por Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo informó que dará a conocer la sentencia íntegra el próximo 2 de octubre.

García de Zúñiga, en su carácter de presidenta del Tribunal, resaltó que la aprobación del título sin corrobar sus antecedentes académicos tomó tan solo 6 minutos, y la cadena de deficiencias institucionales que posibilitaron que esta situación ocurra.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La magistrada destacó que llama la atención la desaparición de la documentación, ya que la Fiscalía solicitó dentro del plazo de los cinco años a los que estaban obligados a conservarlos.

Lea más: “¡Imposible!”: el paso de Hernán Rivas por la universidad, ¿récord o fraude?

Las inconsistencias aritméticas en horas clase, así como la distancia entre las distintas sedes a las que supuestamente acudió Rivas así como el número de exámenes supuestamente rendidos de manera masiva, constituyen otras de las anomalías destacadas por el colegiado como circunstancias que ponen de manifiesto la imposibilidad de que Rivas haya cursado la carrera de Derecho.

Fiscalía pidió investigación por testimonio falso y frustración de la persecución penal

En sus alegatos finales, los fiscales Patricia Sánchez, Luz Guerrero y Christian Benítez solicitaron al colegiado la remisión de los antecedentes de varios testigos a la Fiscalía de turno. Específicamente, se solicitó que se investigue por testimonio falso a Victorina Elizeche (estudiante), Ever Rogelio Ortiz (estudiante), Aurelio Pastor Marecos (supuesto funcionario), Mario Antonio Antúnez (docente), Hermann Weisensee (vicerrector) y Nancy Barúa (secretaria general).

Lea más: Profesor “testigo” de Rivas registró su título de didáctica recién en 2015

Asimismo, los agentes fiscales requirieron idéntica decisión con relación a la testigo Nilda Rosa Rojas Melgarejo, auditora del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), para que sea investigada por el delito de frustración de la persecución y ejecución penal.

Hernán Rivas presidió el JEM pese a dudas sobre su título

En su acusación, el Ministerio Público precisó que Hernán Rivas utilizó el certificado de estudios y título de contenido supuestamente falso; primeramente cuando los remitió al MEC para su registro y, luego, para ocupar un lugar en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), tras ser designado el 3 de julio de 2020 por la Cámara de Diputados como su representante ante el órgano.

La Fiscalía también sostuvo que Hernán Rivas “realizó todas las conductas idóneas para obtener y blindar el título que obtuvo, contra cualquier cuestionamiento; consiguiendo el respaldo académico para llegar en el año 2020 al puesto de miembro del JEM en representación de la Honorable Cámara de Diputados.

La Cámara Baja dictó las Resoluciones N° 2535 del 2 de junio de 2021 y N° 2571 del 9 de junio de 2021 que le otorgó legalmente al hoy acusado el derecho de ocupar uno de los cargos de mayor relevancia jurídica de nuestro país, constituyéndose en juez de jueces”.

Lea más: Video: testigos hunden a Hernán Rivas y desnudan frágil control de “título mau” de abogado

Para una mayor precisión, se detalla a continuación los hechos ocurridos luego de que Rivas haya logrado registrar su título de abogado por la Universidad Sudamericana: