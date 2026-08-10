Video: testigos hunden a Hernán Rivas y desnudan frágil control de “título mau” de abogado

Al inicio del juicio oral al exsenador colorado Hernán David Rivas Román, acusado por supuesta producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, por el caso de su título presuntamente falso de abogado; declaró ante el Tribunal de Sentencia el camarista Óscar Rodríguez Kennedy, exdecano de la Universidad Sudamericana.

Asimismo, declararon como testigos del Ministerio Públicos el Prof. Dr. Euclides Acevedo Candia, exrector de la institución universitaria; y el exsenador colorado Enrique Bacchetta, expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

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En la etapa incidental los fiscales Patricia Sánchez, Luz Guerrero y Christian Benítez solicitaron incluir la declaración del Abg. Federico Campos López Moreira, exasesor parlamentario; y de José Duarte Penayo, presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), del senador cartista Mario Varela y del Abg. Óscar Paciello, estos dos últimos exintegrantes miembros del JEM.

El Tribunal de Sentencia presidido por la jueza María Fernanda García de Zúñiga e integrado por Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo admitió solo la declaración del extitular de Aneaes y la inclusión de la denuncia que había presentado Campos López Moreira, por el presunto título falso de Rivas. Las deposiciones del exasesor parlamentario, Varela y Paciello, como testigos de la fiscalía, fueron rechazadas.

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Exdecano firmó título de Rivas en su camioneta

El primero en declarar fue el camarista Óscar Rodríguez Kennedy, quien era decano de la Universidad Sudamericana en el tiempo que supuestamente Hernán Rivas cursó la carrera de Derecho en dicha institución, firmó el título de Abogado y el certificado de estudios del exparlamentario cartista.

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Rodríguez Kennedy afirmó que no conoció ni cruzó palabras con Rivas durante el periodo en que supuestamente estudió en la universidad. De hecho, el testigo del Ministerio Público manifestó que nunca vio siquiera en fotografías al ahora acusado.

Además, el papá del exintendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez admitió que personalmente no tiene constancia de que los datos consignados en el certificado de estudios de Rivas sean verdaderos; y resaltó haber firmado el certificado y título universitario porque este fue validado por las autoridades educativas de la universidad.

Incluso, Rodríguez Kennedy reconoció que firmó el título de abogado y certificado de estudios de Hernán Rivas dentro de su vehículo, que estaba estacionado entre la Avda. España y la calle Bélgica de Asunción. “Lo firmé en mi vehículo porque teníamos una cuestión de una medida cautelar penal”, fundamentó el magistrado.

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En esta parte el juez penal de Sentencia, Juan Carlos Zarate, nombró seis exámenes finales del noveno semestre y cinco exámenes finales del décimo semestre que supuestamente Hernán Rivas rindió en un solo día en cada semestre, respectivamente.

El testigo afirmó que es “imposible” que un estudiante presente varios exámenes en una misma fecha, como figura el supuesto legajo universitario de Hernán David Rivas Román.

De acuerdo con las pruebas de la Fiscalía, Rivas rindió 15 de junio las materias de Derecho Civil Reales, Derecho Procesal Civil, Filosofía del Derecho, Procesal Penal II, Ética Jurídica y Técnica jurídica.

En tanto, el 15 de diciembre tomó como examen Juicio Oral, Metodología Científica, Derecho Procesal Laboral, Derecho Civil Sucesiones, Lógica Jurídica y Derecho de las Altas Tecnologías.

Exrector nunca interactuó con Hernán Rivas

Por su parte, Euclides Acevedo reconoció su firma en el título de abogado de Hernán Rivas y manifestó que rubricó dicho título solo porque tuvo a la vista el certificado de estudios del ahora acusado, y admitió que no controló el contenido de dicho documento expedido por la Universidad Sudamericana.

El testigo de la fiscalía explicó al Tribunal de Sentencia que a pesar de ser rector de la carrera de Medicina de la Universidad Sudamericana, no de la carrera de Derecho; estaba obligado a firmar el título de abogado de Hernán Rivas.

“No he interactuado con ningún docente ni alumno de la carrera de Derecho”, enfatizó Acevedo al señalar que en el año 2016 la Universidad Sudamericana cerró la carrera de Derecho porque las filiales no cumplían los requisitos mínimos para impartir la carrera. Según Rivas, en su caso culminó la carrera en el año 2015.

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Puntualizó que ante el cierre de la carrera de Derecho en las filiales, como autoridades de la institución tenían la obligación de reubicar a aquellos alumnos que no culminaron la carrera y a quienes sí finalizaron sus estudios, expedir los títulos correspondientes.

Rivas “nunca tuvo lenguaje jurídico”

A su turno, el exsenador colorado Enrique Bacchetta, quien fue presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado al momento que Hernán Rivas fue miembro del colegiado en representación de la Cámara de Diputados, declaró que nunca vio ni escuchó a un compañero de Hernán Rivas.

“El señor Hernán Rivas nunca tuvo un lenguaje de abogado, nunca tuvo un lenguaje jurídico. Luego de su juramento y los primeros meses de su gestión (en el JEM) empezaron a surgir, en la prensa, las primeras dudas sobre su título”, resaltó Bacchetta.

Agregó que, como titular del JEM y ante las sospechas sobre el título de abogado de Rivas, en el 2018 solicitó un dictamen técnico al Abg. José Casañas Levi (fallecido en noviembre de 2024), quien entonces cumplía funciones en el Ministerio de Educación y Ciencias luego de ser asesor de la Cámara de Senadores.

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Como Casañas Levi concluyó que Hernán Rivas no era abogado, Bacchetta recordó que solicitó a la Cámara de Diputados que designe otro representante ante el JEM, en reemplazo de Rivas, ya que su caso podía acarrear una “tragedia institucional” para Jurado. “Creo que Diputados contestó mi nota, pero no me consta, ratificando la designación de Rivas en el Jurado”, remarcó Bacchetta.

El juicio oral y público continuará este jueves 13 de agosto, desde las 8:00, con la declaración de más testigos ofrecidos por el Ministerio Público, según lo resuelto por el Tribunal de Sentencia.