Pilar podría ser la primera ciudad del país en implementar un Ecomercado Solidario

La presentación del plan piloto del Ecomercado Solidario se presentó en el salón multiuso de la Cruz Roja Paraguaya de la ciudad de Pilar. Se trata de un modelo de recuperación y redistribución de alimentos destinados a familias en situación de vulnerabilidad.

El acto contó con la presencia de María Esther Jiménez, presidenta del Consejo Nacional de Donación de Alimentos (CONADA), Miriam Zarnikowsky, coordinadora del CONADA, Carolina Campos y Pamela Gorichon, del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) y del Ministerio de Desarrollo Social de Chile. En representación de la Municipalidad de Pilar asistió la secretaria de Acción Social, Luz Cabañas.

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Miriam Zarnikowsky, coordinadora del CONADA, explicó que la iniciativa surge a partir de una cooperación bilateral Sur y busca trasladar la experiencia desarrollada en Chile, donde los Ecomercados Solidarios comenzaron como un proyecto piloto y posteriormente fueron ampliándose a otros municipios.

“Queremos implementar un modelo que tiene Chile, que es el de los Ecomercados Solidarios”, señaló Zarnikowsky. Indicó que la propuesta requiere un fuerte involucramiento del gobierno municipal, actores locales, instituciones públicas, organizaciones civiles y potenciales donantes del sector privado.

Recuperación de alimentos

El modelo consiste en recuperar alimentos que se encuentran aptos para el consumo humano, pero que por diferentes razones pueden quedar fuera de los circuitos comerciales habituales, para posteriormente clasificarlos y redistribuirlos gratuitamente a familias en situación de vulnerabilidad.

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Miriam Zarnikowsky explicó que el CONADA buscará articular con empresas y otros actores del sector privado para generar una red de donantes que permita sostener el sistema.

“Esta es una experiencia de rescate de alimentos que están aptos para el consumo humano y permite redistribuir gratuitamente a familias en situación de vulnerabilidad, apostando al mejoramiento de la seguridad alimentaria”, manifestó.

La representante del CONADA afirmó que Pilar reúne condiciones para desarrollar la experiencia piloto, entre ellas su incorporación como distrito priorizado dentro del sistema de protección social.

Adaptar la experiencia chilena

La viceministra del Ministerio de Desarrollo Social, María Esther Jiménez, explicó que el proyecto debe ser entendido dentro del proceso de fortalecimiento del CONADA, organismo creado para articular un sistema nacional de donación de alimentos.

Según explicó, el consejo está integrado por instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil y trabaja en mecanismos destinados a garantizar la trazabilidad de los alimentos donados y que estos lleguen efectivamente a las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Jiménez señaló que Paraguay solicitó la cooperación del FOSIS de Chile para conocer la metodología utilizada en ese país y analizar su aplicación a la realidad nacional.

“De hecho, no es un proyecto copiado de ningún lado, sino que simplemente queremos tener, desde la experiencia que ellos tienen, cómo lo aplicamos a nuestro contexto local, con nuestras autoridades, con nuestra población y con todo lo que se tiene conformado dentro de una comunidad o una ciudad como es Pilar”, explicó.

Añadió que previamente se realizó un estudio para identificar posibles lugares de implementación y que Pilar fue considerada por sus características y potencialidades.

Una experiencia que comenzó con 75 familias

Carolina Campos, integrante de la misión técnica del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) de Chile, explicó que el modelo implementado en Chile comenzó en agosto de 2022 en la comuna de Lo Prado, en la Región Metropolitana, atendiendo inicialmente a unas 75 familias en situación de pobreza y pobreza extrema.

La experiencia fue posteriormente ampliándose y en 2023 llegó a 11 comunas, mediante la incorporación de municipios dispuestos a aportar recursos y participar activamente del sistema.

Campos destacó que el modelo chileno busca alejarse de una lógica exclusivamente asistencialista y plantea un trabajo conjunto entre municipios, sociedad civil y empresas donantes.

“Nosotros somos un banco público de alimentos que recuperamos alimentos para ser distribuidos a las familias más vulnerables de nuestro país”, explicó.

Aclaró que los productos entregados deben encontrarse en condiciones adecuadas para el consumo humano. Los alimentos son recibidos, clasificados y seleccionados por personal capacitado antes de conformar los kits que posteriormente son distribuidos.

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Entre los productos pueden encontrarse frutas, verduras, legumbres, arroz, pastas y otros alimentos secos, destinados a complementar la alimentación de las familias beneficiarias.

Definir el proyecto

La misión técnica que visita Paraguay deberá contribuir al diseño del modelo que podría aplicarse en Pilar. Una vez concluida esta etapa, el CONADA prevé avanzar en los próximos meses en la definición de acuerdos con las instituciones participantes, el municipio y potenciales empresas donantes.

De concretarse, Pilar se convertiría en el escenario de una experiencia piloto que buscará aprovechar alimentos aptos para el consumo que actualmente pueden terminar como desperdicio, destinándolos a familias que necesitan apoyo para mejorar su seguridad alimentaria.

La propuesta aún se encuentra en etapa de diseño y articulación institucional, por lo que su implementación dependerá de los acuerdos que se alcancen entre las instituciones públicas, el gobierno municipal, organizaciones sociales y el sector privado.