PGN 2027: Salarios y control médico marcaron el debate de Salud

La cartera de Salud defendió este lunes su presupuesto 2027 ante la Comisión Bicameral del Presupuesto (CBP). En la oportunidad, los legisladores reclamaron mejores ingresos para trabajadores con salarios bajos, pero también controles para médicos que acumulan vínculos.

Sobre el punto de los vínculos, el ministro de Salud, Isaías Fretes aceptó la necesidad de mejorar remuneraciones y propuso un sistema que mida el trabajo de los profesionales.

Alertan sobre bajos salarios del personal de salud

El senador José Oviedo planteó la situación de bioquímicos, enfermeros y agentes comunitarios. Según los datos que expuso, existen unos 2.800 agentes comunitarios que, tras los descuentos, reciben cerca de G. 2,3 millones al mes. También señaló que algunos enfermeros quedan con alrededor de G. 2,4 millones después del descuento de la Caja Fiscal.

Sobre el punto, Fretes reconoció que existen trabajadores cuyos ingresos necesitan una revisión. Aclaró, sin embargo, que cualquier mejora debe guardar relación con la capacidad del Estado para financiarla mediante los impuestos. Sostuvo que un salario que no alcanza también afecta el desempeño del trabajador.

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Cuestionan al “médico taxista”

A su turno, el diputado Hugo Meza puso otro problema que aqueja a médicos y enfermeros con varios vínculos laborales en distintos establecimientos. A su criterio, esa dispersión impide que el profesional cumpla bien en cada lugar.

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Fretes coincidió con la necesidad de cambiar el modelo. Explicó que su objetivo es avanzar hacia profesionales que trabajen en un solo hospital y terminar con la figura al que Meza denominó de “médico taxista”.

El ministro vinculó esa reforma con los aumentos salariales. Dijo que, si un médico llega a cobrar más de G. 20 millones, deberá acreditar su producción. “No sirve el hecho de ir a marcar. Que me demuestre qué es lo que hizo”, afirmó.

Fretes indicó que cada jefe de servicio deberá remitir de forma mensual la producción de cada profesional. De esa forma, el control no se limitaría al registro de entrada y salida.

Reclaman más especialistas en Concepción

A su turno, el diputado Emilio Pavón expuso la falta de especialistas en el interior. Citó como ejemplo la ecocardiografía en Concepción, donde, según explicó, el servicio se ofrece solo los martes y con pocos turnos.

Fretes respondió que el problema no se resuelve con una contratación inmediata, porque la formación de un especialista requiere varios años. Puso como ejemplo el proceso previo que necesita un profesional para llegar a áreas como cardiología y ecocardiografía. “El drama de la especialidad es un problema serio en nuestro país”, reconoció.

El ministro sostuvo que Paraguay no tiene hoy capacidad suficiente para formar la cantidad de especialistas que necesitan los hospitales.

Fretes cuestionó facultades de Medicina

Durante su respuesta al senador José Oviedo sobre humanización y calidad de la atención, Fretes amplió el debate hacia la formación universitaria. El ministro cuestionó la existencia de facultades de Medicina que, a su criterio, carecen de razones para operar. Incluso citó el caso de dos facultades en Salto del Guairá y dijo que quiere conocer de cerca esa realidad. “Hay facultades de medicina que no tienen justificación de ser”, afirmó.

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Reclaman atención a pacientes con enfermedades raras

La diputada Johanna Ortega llevó la discusión hacia pacientes con enfermedades raras y tratamientos permanentes. Preguntó si todos los medicamentos para estos casos pueden comprarse por medio del Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonaress) y señaló que existen solicitudes que, según la información que recibió, fueron denegadas.

Ortega citó el síndrome de Rett, indicó que existen seis pacientes con ese diagnóstico. La legisladora pidió aclarar qué cobertura puede ofrecer Fonaress y qué respuesta recibirán las familias que dependen de medicamentos de uso permanente.