Esperanza Martínez pide a Fretes que sus recorridos por hospitales no sean una “visita turística”

Fretes anunció días atrás que retomará sus recorridos “sorpresa” o “taguató” en hospitales públicos de todo el país, una modalidad que ya había utilizado en el Instituto de Previsión Social (IPS) para conocer de primera mano las condiciones de los servicios y escuchar a pacientes y trabajadores.

Martínez consideró que el ministro debe aprovechar esos recorridos para establecer prioridades y diseñar un plan de intervención. “Y que venga con propuestas de intervención en el hospital, no una visita turística. No decir ‘ah, qué bien’, ‘no, qué bárbaro’. Esto vi, esto encontré y de lo que encontré, ¿qué voy a solucionar? Esa tiene que ser su hoja de ruta”.

La senadora sostuvo que Fretes debe tener tiempo para organizar su gestión, pero que necesita conformar un equipo y establecer una estrategia clara. “Hoy tiene recursos, lo que tiene que tener es un buen equipo, formar un buen equipo, hacer un plan de intervención, por lo menos los primeros 100 días, los tres meses y el resto del año 2027”, señaló.

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Martínez planteó que el ministro debería identificar los puntos críticos del sistema sanitario y concentrar allí sus primeras intervenciones.

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“Si entra nomás así y cada día le traen problemas a su escritorio, se va a perder en un mar de problemas sin tener una visión estratégica de qué es lo que hay que hacer, cuáles son los puntos críticos”, advirtió.

Fretes asumió el Ministerio de Salud el 18 de septiembre, luego de dejar la presidencia del IPS. Entre sus primeros anuncios estuvo precisamente la realización de recorridos por hospitales y comunidades.

Senadora pide que “no sea un show nada más”

Martínez también planteó que el ministro debería contar con un equipo técnico que recabe información antes y después de cada recorrido. “Él va, mira, hace su propio análisis, pero después de eso debe tener un equipo que recoja la información”, explicó.

Como ejemplo, señaló que en cada hospital se deberían identificar los tres problemas más importantes y establecer un plazo para intentar resolverlos.

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“En el Hospital Nacional o en el Trauma o en el que vaya, cuáles son los tres problemas más importantes hoy que hay que resolver. Y en un equis tiempo, él tiene que dar esa solución dentro de lo posible”, sostuvo.

La senadora insistió en que el objetivo debe ser demostrar que existe un proceso real de avance y no solamente una exposición pública de las deficiencias encontradas. “Que no sea un show nada más”, remarcó.

La advertencia tras los recorridos en el IPS

La crítica de Martínez apunta directamente al modelo de visitas que Fretes desarrolló durante su paso por el IPS. Durante esos recorridos, el entonces titular de la previsional expuso distintas irregularidades y anunció acciones posteriores. En julio, el IPS presentó una denuncia penal por el presunto robo de cables detectado durante una de sus visitas y anunció que otros casos estaban bajo auditoría.

Sin embargo, la senadora pidió que en el Ministerio de Salud, el resultado de los recorridos sea medido por las soluciones que puedan concretarse. “Hay demasiados problemas”, afirmó, por lo que consideró necesario determinar cuáles son los asuntos prioritarios y atacarlos con una estrategia definida.

El recuerdo de Peña al Hospital Nacional

La senadora recordó también el caso del presidente Santiago Peña y una visita al Hospital Nacional, señalando que el recorrido estuvo acompañado de un momento emotivo, pero que posteriormente persistieron problemas en el sistema sanitario.

“Que no termine como Santiago Peña, que se fue con su señora al Hospital Nacional, ahí se abrazaron muy conmovidos y después un desastre”, cuestionó.

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En ese sentido, mencionó específicamente que siguen pendientes problemas relacionados con el oxígeno y los residentes, y sostuvo que la población espera medidas concretas. “Hay que tener propuestas concretas de intervención, eso es lo que espera la gente”, afirmó.