Caacupé celebró la primavera a todo color con el tradicional Corso de las Flores

Las calles de la Villa Serrana se llenaron de color y alegría con las propuestas preparadas para la ocasión. Los participantes desplegaron diferentes presentaciones, convirtiendo el recorrido en un espacio de encuentro y celebración para la comunidad.

El Corso de las Flores forma parte de las tradiciones de Caacupé y cada año reúne a distintos sectores de la comunidad para recibir la nueva estación. La actividad se convirtió con el paso del tiempo en una de las celebraciones características de septiembre en la ciudad.

La jornada contó con el acompañamiento de la Dirección de Cultura y de la Municipalidad de Caacupé, bajo la administración del intendente Diego Riveros (PLRA), además de otras autoridades locales.

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Una tradición que recibe a la primavera

En Caacupé, la llegada de la primavera se celebra no solo como un cambio de estación, sino también como una oportunidad para compartir y fortalecer los vínculos entre las familias y la comunidad.

Las flores, la música, los desfiles y las presentaciones artísticas se convierten en protagonistas de esta celebración, que tiene una especial participación de niños y jóvenes.

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El Corso de las Flores representa además un espacio para mantener vigentes las tradiciones culturales de la ciudad y transmitirlas a las nuevas generaciones. Cada año, las calles se transforman en un escenario donde el color y la creatividad acompañan el inicio de la primavera.

De esta manera, Caacupé volvió a recibir la nueva estación con una jornada festiva que reunió a la comunidad y reafirmó el valor de una tradición que continúa formando parte de la identidad de la Villa Serrana.

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