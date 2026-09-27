Con música, arte y color Asunción agasajó a la Primavera y la Juventud

El día de ayer la calle Palma de Asunción fue escenario de una nueva edición de Palmear–Palma Joven, una jornada que combinó música en vivo con oportunidades de formación y desarrollo dirigidas al público joven.

La programación artística contó con grupos musicales de gran trayectoria nacional como Kchiporros, Qmbia Juan, Villagrán, Talento de Barrio, Indio Rubio, Cami González, Kuazar, Estación 12 y Deficiente, además de las bandas ganadoras de la Batalla de Bandas y la participación de Kuazar.

La jornada incluyó además una Feria de Oportunidades, en la que instituciones y organizaciones acercarán información sobre becas, programas de formación y otras alternativas destinadas a jóvenes, como por ejemplo interpretaciones teatrales al aire libre.

A pesar del intenso calor, millares de personas se congregaron en el microcentro de la ciudad para tomar parte de las actividades programadas para el recibimiento de la “estación de las flores”, con música, color y degustación de la gastronomía nacional e internacional.

Así también, tuvo lugar el evento BaterAsu, auspiciado por la academia Zeppelin, que congregó a casi 130 bateristas de diversas edades, ocasión en que interpretaron ocho temas musicales que hicieron disfrutar al público presente en la calle Palma.

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Corso de flores en Caacupé

CAACUPÉ (Faustina Agüero, corresponsal). La capital del departamento de Cordillera celebró ayer la llegada de la primavera con una colorida edición del tradicional Corso de las Flores, que reunió a niños, jóvenes y familias en una jornada marcada por la música, el baile, las flores y la creatividad. La actividad se desarrolló sobre la calle 8 de Diciembre de la ciudad, donde el público disfrutó de las distintas presentaciones preparadas para la ocasión.

Las calles de la Villa Serrana se llenaron de color y alegría con las propuestas preparadas para la ocasión.

Los participantes desplegaron diferentes presentaciones, convirtiendo el recorrido en un espacio de encuentro y celebración para la comunidad.

El Corso de las Flores forma parte de las tradiciones de Caacupé y cada año reúne a distintos sectores de la comunidad para recibir la nueva estación. La actividad se convirtió con el paso del tiempo en una de las celebraciones características de septiembre en la ciudad.

La jornada contó con el acompañamiento de la Dirección de Cultura y de la Municipalidad de Caacupé, bajo la administración del intendente Diego Riveros (PLRA), además de otras autoridades locales.