“Todos al Ataque” se desarrolla en Caacupé en medio de la recuperación de Hugo Javier

El Festival cuenta con una propuesta de entretenimiento y animación para el público. Las entradas tienen un costo de G. 25.000 y fueron habilitadas a través de Red Ámbar.

César Mancuello, uno de los organizadores de la actividad benéfica a favor de Hugo Javier, señaló que más de 150 grupos formarán parte del espectáculo durante la jornada solidaria con el exanimador de fiestas y del programa televisivo Al Atake, y luego exgobernador de Central.

El evento reúne a numerosas personas que se acercan para colaborar y acompañar la iniciativa.

Explicó que el festival cuenta con una importante dotación de agentes policiales y personal de seguridad, quienes realizan controles y requisas a las personas que van llegando al lugar, como parte de las medidas de prevención.

Mancuello indicó además que, debido a que las actividades comenzaron temprano, el programa se desarrollará durante toda la jornada y culminará a las 22:00, tal como estaba previsto.

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Hugo Javier permanece internado

Hugo Javier González, exgobernador de Central, permanece internado en el Hospital Nacional de Itauguá (HNI) tras sufrir golpes de gravedad en la cárcel de Tacumbú, en circunstancias que todavía no fueron aclaradas.

Fue condenado a 10 años de cárcel debido a un millonario faltante de recursos financieros en la institución. Además, estaba a días de afrontar otro juicio oral y público a raíz de un supuesto faltante de más de 18.000 millones de los recursos de la Gobernación de Central.

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De acuerdo con el último reporte médico difundido el 22 de septiembre, González evolucionaba favorablemente: ya no utilizaba respirador, se alimentaba por vía oral y respondía a órdenes simples.

No obstante, los médicos señalaron que todavía no se encontraba en condiciones de brindar declaraciones ante el Ministerio Público sobre lo que ocurrió en la cárcel y que continuaba en proceso de recuperación neurológica.

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