Caso de Hugo Javier es el 1% de lo tragado en Asunción y no hay nadie preso, cuestiona Arlene Aquino

La aspirante a la Intendencia capitalina por el Partido Patria Soñada (Lista 300), Arlene Aquino, cuestionó con dureza la lentitud de la Justicia ante las presuntas irregularidades en la Municipalidad de Asunción, al comparar la magnitud de este caso con la condena impuesta al exgobernador de Central, Hugo Javier González (ANR, HC).

A través de sus redes sociales, Aquino señaló que lo ocurrido en la Gobernación de Central equivale a una fracción mínima del perjuicio denunciado en la comuna capitalina. “El 1% es el caso de Hugo Javier en comparación a lo que se tragaron en nuestro municipio, y nadie está tras las rejas. Es claro que los mismos no pueden volver”, expresó en alusión a Camilo Pérez (ANR, HC) intendentable del cartismo.

¿Cómo se compara el caso de Hugo Javier con el presunto desvío en Asunción?

La candidata remarcó la disparidad en el actuar del Ministerio Público y el Poder Judicial. Recordó que el expresentador de televisión fue condenado por el desvío de G. 5.105 millones provenientes de los fondos de emergencia desembolsados durante la pandemia del covid en 2020.

Sin embargo, contrapuso esa cifra con los G. 500.000 millones desviados de rubros para obras hacia el supuesto pago de salarios en el municipio asunceno durante la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC).

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“Estuve haciendo un cálculo: el caso de Hugo Javier es de G. 5.000 millones y tenés una fuga de G. 500.000 millones en Asunción. Representa apenas el 1%. Hoy no tenemos a nadie preso por esta cuenta única. Es grave y la ciudadanía debe ser consciente de que no pueden volver”, subrayó.

¿Cuál es la situación judicial de Óscar “Nenecho” Rodríguez?

Según los antecedentes publicados, aunque Rodríguez se encuentra procesado por el caso conocido como “Detergente de Oro”, la investigación penal sobre la malversación de los G. 500.000 millones sigue sin registrar avances significativos en la Fiscalía.

¿Quién es Arlene Aquino y qué trayectoria política tiene?

Arlene Aquino es escribana, especialista en derecho inmobiliario y titulación de inmuebles, y se encuentra concluyendo la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Si bien nunca ejerció cargos públicos, en las pasadas elecciones generales integró la lista para la Cámara de Diputados por el partido Cruzada Nacional, agrupación a la que renunció posteriormente.

En entrevistas anteriores, la candidata también explicó su salida de la Mesa de Trabajo de la Alianza “Unidos Por Asunción”. Cuestionó el intento de imponer la candidatura de Soledad Núñez mediante encuestas basadas en una muestra que, según afirmó, no representaba ni el 1% de los votos que ella misma obtuvo en 2023.

Tras dejar esa plataforma y desvincularse de Cruzada Nacional, oficializó su postulación por el Partido Patria Soñada. “Desde noviembre estoy caminando sin parar, casa por casa”, concluyó.