Intendentables liberales cierran campaña electoral en Central y Caacupé

Durante las jornadas, el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA), quien dijo que pretende llegar a la presidencia, acompañó los cierres pre electorales.

El primer acto fue el de Blas Lanzoni, candidato a intendente de Ñemby; luego acompañó a Santiago Aguilera, candidato a intendente de San Antonio, y Víctor Zárate, candidato a intendente de Caacupé.

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El recorrido culminó en la noche del domingo en Luque, donde participó del cierre de campaña de Manuel “Manolo” Achucarro. Acto que tuvo un condimento especial, pues concejales cartistas de Luque intentaron evitar su realización al aprobar una autoritaria ordenanza que prohibía actos proselitistas en espacios públicos municipales.

Objetivo es 100 intendencias

El PLRA encara la recta final de la campaña electoral con la aspiración de conquistar 100 intendencias a nivel país en las elecciones municipales del 4 de octubre.

Durante su recorrido, el gobernador Estigarribia destacó la importancia de que los municipios y las gobernaciones trabajen juntos para responder a las necesidades de la ciudadanía, especialmente en áreas como salud, bienestar social, infraestructura, cultura y servicios públicos.

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En Luque, Estigarribia expresó su respaldo al intendentable Achucarro y destacó la importancia de continuar trabajando en contacto directo con los vecinos. Señaló que el objetivo debe ser mantener una gestión cercana, le aconsejó que recorra los barrios y conozca de primera mano las necesidades de la comunidad.

“Tenemos que seguir trabajando cerca de la ciudadanía, escuchando a los vecinos y llevando respuestas concretas. En Luque queremos acompañar proyectos que mejoren la salud, la cultura y el bienestar de las familias”, sostuvo Estigarribia.