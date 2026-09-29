Censo de jubilados y pensionados del IPS: más de 40.000 personas ya lo completaron

Está en curso el censo de jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), un procedimiento por medio del cual la previsional busca actualizar sus datos sobre los beneficiarios con el fin de formular mejores políticas para asegurar la calidad de sus servicios a estas personas.

En conversación con ABC Cardinal este martes, Vanessa Cubas, gerente de Prestaciones Económicas del IPS, comentó que 42.712 jubilados o pensionados ya han completado el censo, que comenzó el pasado 7 de septiembre.

Los jubilados y pensionados – que actualmente son alrededor de 91.000 - tienen tiempo para completar el censo hasta el próximo 7 de diciembre.

Para acceder al censo, los jubilados y pensionados solo necesitan acceder al mismo en la página web del IPS – el botón de acceso está en el portal principal – y completar allí los datos que el formulario solicita.

No reemplaza al trámite de fe de vida

Cubas enfatizó que el censo es un procedimiento de “actualización de datos” y no reemplaza los trámites de comprobación de sobrevivencia que los jubilados y pensionados deben completar cada tres meses para seguir recibiendo sus haberes jubilatorios.

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El censo forma parte de un proceso de “transformación digital” en la gerencia de Prestaciones Económicas que apunta a agilizar trámites y mejorar servicios prestados a jubilados y pensionados, añadió.

El procedimiento de censo es completamente gratuito y de carácter obligatorio.